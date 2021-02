Oportunidades para autónomos con perfiles de lo más diversos, profesionales de las ventas, operarios, personal de limpieza, ingenieros, informáticos, etc. es lo que encontrarás en este artículo. Las ofertas de empleo en Málaga suponen una semana más toda una bocanada de optimismo para aquellos que están buscando trabajo ahora mismo. La provincia se esfuerza por seguir generando empleo y así se pone de manifiesto con la siguiente selección de ofertas de empleo.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

Buscamos abogado para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos abogado en Málaga.

Buscamos traductores de inglés para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos traducciones al inglés en Málaga.

Buscamos personal de limpieza para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos limpieza en Málaga.

Buscamos profesionales en el manejo de drones para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos drones en Málaga.

Buscamos nutricionista para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos nutricionista en Málaga.

Buscamos diseñador web para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos diseñador web en Málaga.

Buscamos fotógrafo para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos fotógrafo en Málaga.

Buscamos instructor de artes marciales para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos instructor de artes marciales en Málaga.

Buscamos psicólogo para Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos psicólogo en Málaga.

SIGUE CONSULTANDO AQUÍ MÁS OFERTAS DE EMPLEO DE PRONTOPRO EN MÁLAGA.

Otros oficios y profesiones

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Mecánico/a de Maquinaria Agrícola para Vélez-Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de Maquinaria Agrícola en Vélez-Málaga.

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Técnicos/as de Montaje de ascensores Málaga

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para importante multinacional del sector de los ascensores estamos seleccionando Técnicos/as de Montaje de ascensores para la zona de Málaga y alrededores, que se encargan de los montajes en obras nuevas o nuevas instalaciones. La persona seleccionada será el responsable del proceso de instalación, garantizando el uso de métodos de instalación y herramientas definidos, para alcanzar los rendimientos solicitados en lo que se refiere a objetivos de calidad, seguridad, eficiencia y satisfacción del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Montaje de ascensores Málaga.

AUTOS MOLIERE SELECCIONA:

Responsable de mantenimiento para Málaga

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de mantenimiento. en Málaga.

GRUPO ELSAMEX SELECCIONA:

Oficial 1ª Frigorista Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Empresa ubicada en Málaga y dedicada al mantenimiento de instalaciones precisa un frigorista-climatizador con el objeto de encargarse del mantenimiento y reparación de climatización, equipos de frío industrial y producción de calor en la sede del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª Frigorista Málaga.

Administración y Finanzas:

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Secretaria/o de dirección con INGLÉS para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Crit Málaga selecciona persona para trabajar como SECRETARIA/O de dirección con nivel alto de Inglés. Se trata de una incorporación para una vacante a largo plazo a jornada completa. El centro de trabajo está situado en Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Secretaria/o de dirección con INGLÉS en Málaga.

LEGAL AUDIT SELECCIONA:

Auxiliar administrativo contable para Málaga

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - mañana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo contable en Málaga.

Compras, ventas y telemarketing

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Vendedor/a especialista en Electricidad Mijas Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Electricidad Mijas Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Jardín Mijas Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Jardín Mijas Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Jardín Marbella Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Jardín Marbella Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Electricidad Marbella Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Electricidad Marbella Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Electricidad Málaga Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Electricidad Málaga Campaña de Verano.

SIGUE CONSULTANDO AQUÍ MÁS OFERTAS DE LEROY MERLIN EN MÁLAGA.

Ingenieros y técnicos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Encargado de Obra Civil para obras de Urbanización para Málaga.

El candidato seleccionado para la posición de Encargado de Obra Civil para obras de Urbanización deberá realizar las siguientes funciones:

-Planificar y organizar el proceso y la mecánica de los trabajos de obra.

-Organizar los espacios de trabajo, de maniobra, de almacenamiento, de carga y descarga de proveedores.

-Controlar y supervisa la ejecución de la obra.

-Controlar el cumplimiento de la planificación.

-Interpretar los planos y replantea las unidades de obra.

-Organizar y controla los grupos de trabajo.

-Coordina los trabajos de diversos industriales y subcontratados.

-Se ocupa de la recepción y organización de materiales, zonas de acopio, talleres, etc.

-Controla el cumplimiento del plan de seguridad y salud y de las normas de prevención de riesgos laborales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado de Obra Civil para obras de Urbanización en Málaga.

General Manager English-speaking para Málaga.

Funciones:

-Develop and execute strategic plan to achieve sales targets and expand our customer base.

-Lead and motivate subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team.

-Oversee daily operations of the company and the work of executives (IT, Marketing, Sales, Finance, HR etc.).

-Make high-quality financial decisions to advance the business and increase profits.

-Enforce adherence to legal guidelines and in-house policies to maintain the company's legality and business ethics.

-Review financial and non-financial reports to devise solutions or improvements.

-Build trust relations with key partners and stakeholders and act as a point of contact for shareholders and shareholder's representatives.

-Analyse problematic situations and occurrences and provide solutions to ensure company survival and growth.

-Maintain a deep knowledge of the industry of the company (education).

-Participate in industry-related events or associations that will enhance the organisation's reputation, and the organisation's potential for success.

-Identify new business opportunities.

-Design and implement business strategies, plans and procedures.

-Set comprehensive goals for performance and growth.

-Establish policies that promote company culture and vision.

-Lead employees to encourage maximum performance and dedication.

-Evaluate performance by analysing and interpreting data and metrics.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de General Manager English-speaking en Málaga.

GRUPO VIATEK SELECCIONA:

IT Project Manager para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de IT Project Manager en Málaga.

HAYS PERSONNEL SERVICES ESPAÑA SELECCIONA:

Redactor de proyectos i+D para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Redactor de proyectos i+D en Málaga.

Project Manager- Sector Energía para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Project Manager- Sector Energía en Málaga.

JAVA Developer para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de JAVA Developer en Málaga.

Técnico de Logística nacional e internacional para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Logística nacional e internacional en Málaga.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA.