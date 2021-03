En una Semana Santa totalmente atípica y en puertas de los próximos días festivos, en Iberempleos.es hemos estado trabajando para que puedas encontrar trabajo en estos días con las siguientes ofertas de empleo en Málaga. Cocineros con discapacidad, Jefes de cocina, enfermeros, jefes de relaciones laborales, pintor, chapista, mecánico, administrativo, técnico de logística, entre los perfiles más demandados.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Administración y Finanzas

GRUPO IMAN SELECCIONA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ALEMÁN NATIVO/INGLÉS para Vélez-Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra Iman Temporing ETT Málaga, seleccionamos un/a Auxiliar Administrativo/a para trabajar en el departamento customer service ubicado en el PTA de Málaga, perteneciente a importante empresa del sector de los videojuegos a nivel internacional.

Almacén y logística

TUETT SELECCIONA:

Mozos/as de Almacén para Málaga

Desde TuEtt precisamos de la incorporación de Mozos/as de Almacén para trabajar en diferentes empresas en Málaga.

FASTER SELECCIONA:

Técnico/a de logística Inglés C1/C2 para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Técnico/a de Logística Inglés C1/C2 para importante empresa del sector industrial situada en Málaga.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Comercial sector impermeabilización para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde grupo Crit estamos haciendo la selección para una importante empresa del sector con más de 40 años de experiencia en el sector de la impermeabilización de cubiertas, balsas, estanques, etc.

Necesitan incorporar un/a nuevo comercial para la zona de Málaga donde deberá ampliar cartera y mantener la actual consiguiendo un crecimiento de esta.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Vendedor/a especialista en Cocinas Marbella Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Eres experto/a en cocinas? ¿Has trabajado como asesor o vendedor de cocinas anteriormente?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

TUETT SELECCIONA:

Teleoperador/a Formación Bonificada para Málaga

- Jornada parcial - indiferente.

Desde TuEtt precisamos de la incorporación de 5 Teleoperadores especialistas en Asesoramiento de Formación Bonificada para PYMES para importante empresa dedicada al sector de la formación.

FASTER SELECCIONA:

Gestor/a Comercial (Sector Inmobiliario) para Málaga

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Gestor/a comercial de renta garantizada para empresa líder en alquiler de viviendas y gestión de patrimonio Inmobiliario.Con más de veinte años de experiencia en el sector del alquiler de viviendas y selección de los mejores inquilinos.

SIMPLEMENTEBELLEZA SELECCIONA:

Comercial en redes para Ronda

Publicado: 27/03/2021 - 20:24

Muchas vacantes.

Transporte y reparto

FASTER SELECCIONA:

Conductor Repartidor Carnet C para Mijas

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un Conductor Repartidor con Carnet C para una empresa dedicada a la venta y distribuciones de bebidas a restaurantes, hoteles y algunos comercios de las zonas de Costa del Sol.

KELLER WILLIMS / Marbella selecciona:

Comercial Inmobiliario Marbella

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Informática y telecomunicaciones

AICTINA CONSULTING SELECCIONA:

Senior Full stack Developer .Net remote from Spain para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Are you looking for an exciting new career in an amazing and sunny city in Spain? It might be your lucky day!

For our british client with offices in Malaga we are looking for a Senior Full stack Developer preferably but not limited to .NET/C# and .NETCore, Web API Services, Angular/React and Typescript. Other languages are welcome

GRUPO DIGITAL SELECCIONA:

Desarrollador Drupal para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Digital esta buscando un/a Desarrollador Drupal para proyecto en Málaga.

Marketing y comunicación

FASTER SELECCIONA:

Copywriter Italiano C1/C2 para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Copywriter con un nivel de Italiano C1/C2 para importante empresa situada en Málaga.

Otras profesiones y oficios

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Técnico/a de Montaje de ascensores Málaga

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para importante multinacional del sector de los ascensores estamos seleccionando Técnicos/as de Montaje de ascensores para la zona de Málaga y alrededores, que se encargan de los montajes en obras nuevas o nuevas instalaciones. La persona seleccionada será el responsable del proceso de instalación, garantizando el uso de métodos de instalación y herramientas definidos, para alcanzar los rendimientos solicitados en lo que se refiere a objetivos de calidad, seguridad, eficiencia y satisfacción del cliente.

Oficiales de Fontanería (Málaga y Provincia)

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para empresa de instalaciones e ingeniería situada en Málaga, varios profesionales del sector de la fontanería.

Las personas serán contratadas según categoría y experiencia profesional como: Peones, Oficiales de 3ª o de 2ª.

COMSA SELECCIONA:

OFICIAL ELECTROMECÁNICO para Málaga

- Jornada completa.

Funciones:

- Instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas de media y baja tensión.

- Trabajos de mantenimiento y reformas en media tensión.

- Cableados y reparación de averías.

- Montaje eléctrico.

VIVAGYM SELECCIONA:

Monitor/a actividades dirigidas Málaga

- Contrato de duración determinada.

Funciones:

Será el encargado/a de preparar, coordinar e impartir actividades de clases colectivas según los estándares de calidad requeridos por la compañía, constantemente enseñando, asesorando y animando a los socios/as a que participen en la actividad, mejorando la salud del cliente, aumentando la motivación y contribuyendo a su diversión. -Atención al cliente en recepción y sala fitness.

NORTEMPO / MÁLAGA SELECCIONA:

Mecánico/a automovilístico para Málaga

Jornada completa.

Nortempo selecciona mecánico/a para importante empresa automovilística situada en Málaga Capital. Se requiere experiencia previa en el puesto.

Chapista y pintor/a para Málaga

- Jornada completa.

Nortempo selecciona chapista y pintor/a para importante empresa de automoción situada en Málaga Capital. Se requiere experiencia previa en el puesto.

Pintor/a de carrocería para Málaga

Publicado: 29/03/2021 - 10:07

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Nortempo selecciona a dos pintores/as de carrocería para importante empresa de automoción situada en Málaga Capital. Se requiere experiencia previa en el puesto.

Recursos Humanos

GRUPO EUROFORMAC SELECCIONA:

TÉCNICO/A DE RELACIONES LABORALES para Málaga

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - mañana.

Desde Grupo Euroformac, seleccionamos TÉCNICO/A DE RELACIONES LABORALES para nuestra sede central de Málaga.

Sanidad

VITALIA TEATINOS SELECCIONA:

ENFERMERO/A- DUE para Málaga

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

DIPLOMADO/A- GRADUADO/A DE ENFERMERÍA

-Capacidad de planificación y organización.

-Capacidad de trabajo en equipo.

-Responsabilidad.

-Habilidades sociales para resolución de conflictos.

Turismo y restauración

ILUNION HOTELS / MIJAS SELECCIONA:

Cocinero/a CON DISCAPACIDAD (Mijas)

- Contrato fijo discontinuo.

- Jornada completa.

Algunas de tus principales funciones serán:

- Elaborar la preparación de la carta de cafetería.

- Dar el servicio de la tarde/noche.

- Preparar el buffet de desayunos y ayudar en el servicio de la mañana.

- Preparar y mantener la oferta gastronómica del establecimiento.

- Decorar y montar los platos para su presentación y servicio en el comedor o buffet.

- Pasar la información entre turnos.

- Mantener limpia la partida .

Jefe/a de Cocina ILUNION (Mijas)

- Contrato fijo discontinuo.

- Jornada completa.

Si quieres incorporarte a una empresa líder en el sector hotelero y que tiene una vocación claramente social, esta puede ser tu gran oportunidad. ILUNION es un espacio de tolerancia, respeto y diversidad.

De la mano de Ilunion Hotels podrás formar parte de nuestro equipo en el Hotel ILUNION Mijas

