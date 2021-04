Los técnicos informáticos son algunos de los profesionales cualificados más demandados hoy en día. Por tanto, si tienes un perfil IT y estás buscando trabajo, puedes echar un vistazo a las ofertas de empleo en Málaga que detallamos a continuación. En nuestra selección, encontrarás también oportunidades para formadores, personal para almacén, camareros/as de piso, técnicos de emergencia sanitarias para ambulancia, vigilantes de seguridad, ingenieros, administrativos, técnico de licitaciones, inspectores de calidad, repartidores, etc.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Administración y Finanzas

TUETT SELECCIONA:

Auxiliar Administrativo/a Asesoría Marbella

- Jornada completa.

Precisamos desde TuEtt la incoporación de un Administrativo/a para asesoría ubicada en Marbella.

Técnico/a de Licitaciones para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde TuEtt precisamos incorporar un/a técnico/a de licitaciones para empresa líder en el sector de la formación.

FASTER SELECCIONA:

Secretario/a de Dirección Inglés C1 para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a una persona para un puesto de Secretario/a de dirección con Inglés C1 para una empresa del sector químico situada en Málaga.

Almacén y logística

FASTER SELECCIONA:

Recepcionista de logística Inglés C1/C2 para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Recepcionista de Logística Inglés C1/C2 para importante empresa del sector industrial situada en Málaga.

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Mozo/a de almacén y reparto. para Fuente de Piedra

- Jornada completa.

Seleccionamos para incorporación inmediata para importante empresa del sector alimentación, ubicada en Fuente de Piedra, Málaga un/a Mozo/a de almacén y reparto.

ADECCO SELECCIONA:

Mozo/a Preparación Pedidos para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Seleccionamos mozos/as para preparación de pedidos.

Mozo/a descarga y clasificado textil Marbella

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - noche.

Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro comercial situado en Marbella por días sueltos. En este puesto tendrás un horario flexible de 3h la madrugada del miércoles al jueves y del domingo al lunes por la noche, por lo que vas a poder compaginar este trabajo con otras facetas de tu vida. No te preocupes el buen ambiente de trabajo está garantizado, así lo confirman otras personas que se han incorporado en el mismo puesto.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Logístico/a Marbella Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Como logístico/a tienda tu misión principal será la de garantizar la correcta gestión de los flujos de mercancía, desde la entrada hasta la puesta a disposición del cliente en tienda o bien preparando su entrega a través de los diversos canales existentes.Para ello llevará a cabo la descarga y el tratamiento de la mercancía, la gestión de espacios destinados a tratamiento de mercancía, preparación de pedidos y todo lo relacionado con el tratamiento del stock en tienda.

Calidad e I+D

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Inspector/a de Calidad para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga seleccionamos una persona que ocupará un puesto de "Inspector/a de calidad" en el área de electrónica para incorporación inmediata. El centro de trabajo está situado en el PTA - Campanillas (Málaga).

FASTER SELECCIONA:

Técnico/a I+D fabricación para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT seleciona a un/a Técnico I+D fabricación para una importante empresa situada en Málaga.

Compras, ventas y telemarketing

ARES ANDALUCÍA SELECCIONA:

Técnico/a de Compras Sector Construcción Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Nuestro cliente, importante empresa constructora, precisa incorporar un/a Técnico/a de Compras, dependiendo del Director General de Construcción su misión será optimizar las compras de materiales y servicios en cada una de las obras y proyectos emprendidos obteniendo los mejores resultados en el precio y la calidad de los mismos, así como en los plazos de entrega.

Pensamos en una persona resolutiva, innovadora, analítica, proactiva y dinámica. Con pasión por el área de compras, capaz de trabajar con alto grado de autonomía, responsabilidad y compromiso, muy organizada. Buena capacidad de comunicación y negociación. Retribución a negociar en función de la valía aportada por el candidato/a.

ADECCO SELECCIONA:

Comercial Laboratorio para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos un/a comercial para captación de nuevos clientes a puerta fría.

Transporte y reparto

ADECCO SELECCIONA:

Repartidor/a Recambios Moto para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos un/a repartidor/a para empresa de recambios ubicada en Málaga.

Formación

AUDIOLÍS SELECCIONA:

Docente Hostelería para Antequera

- Contrato a tiempo parcial.

Buscamos un docente para la impartición del módulo MF0711_2 llamado Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

Docente de Actividades Auxiliares de Comercio para Antequera

- Contrato a tiempo parcial.

Buscamos un docente para la impartición del certificado de profesionalidad de Actividades Auxiliares de Comercio (COMT0211).

GRUPO EUROFORMAC SELECCIONA:

FORMADOR CERTIFICADO PROFESIONALIDAD (RAMAS CONTABILIDA, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICA...) para Málaga

Grupo Euroformac somos Consultora de ámbito nacional especializada en formación para empresas y administraciones públicas y en la que durante 2020 se formaron más de 50.000 alumnos en más de 3.000 cursos.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Técnico/a Informático/a de Datos para Vélez-Málaga

- Jornada completa.

En Iman Temporing ETT Málaga, estamos seleccionando un/a Técnico/a de Datos para importante empresa situada en el PTA de Málaga, para llevar a cabo tareas relacionadas con los diferentes proyectos de integración, transformación y minería de datos en un equipo multidisciplinar, proponiendo nuevos modelos de datos que permita mejorar la información del registro de las operaciones de las áreas negocio y que facilite la toma de decisiones en la organización.

EXPERIENCE IT SOLUTIONS SELECCIONA:

JAVA DEVELOPER - MÁLAGA

- 3 vacantes.

IT leader company is looking for a Java Developer with more than 4 years of hands-on programming experience in Java development Java - Version 1.8, Java Core, JEE, EJB and JBoss. Excellent programming proficiency in Java.

Ingeniería

ADECCO SELECCIONA:

Técnico/a ingeniero/a de proyectos para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Adecco Málaga, desde su línea de consultor/ía directa, selecciona INGENIERO/A TÉCNICO/A DE PROYECTOS, para importante grupo empresarial internacional. Formarás parte de una empresa que apuesta firmemente por la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Trabajarás en un entorno internacional, donde se potencia el trabajo en equipo y buen clima laboral.

Disfrutarás de beneficios sociales, flexibilidad horaria y formación continua adaptada, tanto a tus necesidades como al nuevo entorno profesional.

Marketing y comunicación

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Digital Marketing Director para Málaga

Importante empresa del sector educativo selecciona Digital Marketing para la gestión del equipo.

Otras profesiones y oficios

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECIONA:

Auxiliar de Viveros para Coín

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit comienza búsqueda de AuXiliares para trabajar en Viveros. El centro de trabajo está situado en Coín.

ILUNION FACILITY SERVICES / ANDALUCÍA ORIENTAL SELECCIONA:

LIMPIADOR DE NEVERAS CON DISCAPACIDAD para Málaga

- Jornada completa.

Se requiere auxiliar de servicio a tiempo completo para tareas de limpieza de neveras de hostelería en centro logístico. Con disponibilidad para trabajar fines de semana. Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Jefe de Obra / Jefe de Producción de Altas Calidades para Málaga

Importante Constructora Nacional especializada en proyectos de edificación de cualquier tipo con sede estable en la zona de Málaga selecciona Jefe de Obra / Jefe de Producción de Altas Calidades.

TUETT SELECCIONA:

Técnico/a Instalador Placas Solares para Málaga

Desde TuEtt precisamos la incorporación de un Técnico/a Instalador de Placas Solares para importante empresa dedicada a la energía fotovoltaica en Málaga.

Funciones:

- Montaje de estructuras.

- Fijación de placas solares a estructuras.

Técnico/a Transmisiones Radio para Málaga

Desde TuEtt precisamos incorporar un/a técnico/a de transmisiones de radio para importante empresa especializada en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

La persona seleccionada se encargará de las reparaciones y mantenimiento de instalaciones de cobertura móvil.

Recursos Humanos

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Técnico/a RRHH - área laboral y sindical para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo crit seleccionamos perfil de "Técnico de RRHH para el área laboral - sindical"

Esta persona se incorporará al departamento de Recursos Humanos de empresa del sector de certificaciones industriales. Sus funciones principales estarán enfocadas en el área sindical y laboral.

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Técnico de RRHH en Argentona (H/M) para Málaga

Sanidad

AMBULANCIAS ANDALUCIA SELECCIONA:

Técnico en emergencias Sanitarias Marbella

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Ambulancias Andalucía, S.Coop selecciona Técnicos de Emergencias Sanitarias para Marbella.

Seguridad y vigilancia

EMPLEABILIDAD SELECCIONA:

CONSERJE/AUXILIAR CONTROL DE ACCESOS EN NERJA

Se precisa incorporar conserje/auxiliar control de accesos para la zona de Nerja y alrededores. Se valora certificado de discapacidad vigente.

CONSERJE / CONTROLADOR para Málaga

Imprescindible certificado de discapacidad. Se valora experiencia previa en puesto similar. Disponibilidad inmediata.

Turismo y restauración

EMPLEABILIDAD ETT SELECCIONA:

Camareros/as de piso para Málaga

Precisamos incorporar personal para limpieza de habitaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas en Málaga capital y provincia.

- Imprescindible experiencia previa mínima de un año en hoteles de al menos 4 estrellas

