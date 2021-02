El principal objetivo del evento online Generación ESIC es dar acceso a los jóvenes a conocer desde dentro el mundo empresarial. Servirá de guía para descubrir qué es a lo que realmente quieren dedicarse en el futuro, y, por lo tanto, escoger el camino correcto para lograrlo, decidiendo qué carrera estudiar.

El futuro laboral no tiene por qué estar ligado a trabajar como asalariado para una empresa. En España, según los últimos datos del informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos, hay más de tres millones de autónomos. Y es que cada vez más, emprender es un camino elegido por muchos para montar su propio negocio.

Para desmontar los mitos y apuntalar las verdades del emprendedor, el próximo 13 de febrero, en el marco de Generación ESIC, tendrá lugar la mesa redonda “Emprender sin miedo”, en la que participarán Luis Giménez, co fundador de Tipitent, Hugo Rodríguez de Prada, co fundador de Grosso Napoletano, Pedro Clavería, co CEO y co Founder en Playtomic y Verónica Jiménez, CEO y fundadora de WomanCard España y directora del Título Superior en Emprendimiento e Innovación en ESIC.

“Emprender es simplemente aprender a base de golpes. Da miedo, todo cambio da miedo, pero siempre te va a aportar mucho más de lo que crees. Si estás pensándolo, no lo dudes y lánzate”, anima Giménez, de Tipitent, firma de ropa fundada por un grupo de amigos, entre ellos la reconocida influencer María Pombo.

Por su parte, Verónica Jiménez pone el foco en el papel de la mujer en el ecosistema emprendedor español: “Casi la mitad de los emprendedores en España son mujeres encabezando la paridad en el entorno europeo, con 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. Creo que nos encontramos ante una mujer que aporta a las corporaciones un liderazgo creativo, que tiene confianza en sí misma, y que cuenta con un marcado sentido del logro que, como consecuencia, aporta a cualquier proyecto constancia e innovación”.

Generación ESIC tendrá lugar el próximo 13 de febrero, de 11 a 13.30h, en formato online retransmitido por Twitch y Youtube. Bajo el lema “Hoy decides qué estudiar. Mañana harás lo que sueñas”, profesionales de reconocidas empresas internacionales se reunirán con los jóvenes en un evento online, con el objetivo de ayudarles a conocer mejor el mundo de la empresa, el marketing y el digital business, así como las profesiones más demandadas para trabajar en el futuro.

Entre los ponentes de este año, se encuentran Esther Morell, Creative & Social Marketing Manager SEIB de Samsung; Ana Gómez, Head of Agencies ES y PT de TikTok; Alejandro Campos Ruis, Account Manager Amazon Web Services; Agnes del Olmo, planner estratégico y directora de cuentas de Pixel and Pixel Marketing and Design Solutions; Fátima Mrimou, Ejecutiva de Cuentas en Pixel & Pixel o Paloma Cabral, Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de McDonald’s.