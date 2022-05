CODE SPACE es una escuela de formación tecnológica que apuesta por la impartición de cursos intensivos e inmersivos de alta intensidad donde el alumnado aprenderá todo lo necesario para iniciar su camino como profesional IT en un corto plazo de tiempo mediante el método learning by doing. En definitiva, lo que propone CODE SPACE es una nueva manera de entender y relacionarse con el aprendizaje, enfocado al mundo laboral.

En CODE SPACE imparten formaciones a particulares en el ámbito de Desarrollo Web, Ciberseguridad, Realidad Virtual, Desarrollo y Diseño de Videojuegos y próximamente introducirán formaciones nuevas. En cuanto a las formaciones B2B, cuentan con un equipo de docentes preparados para poder impartir formación a medida según la necesidad de las empresas. Para el próximo curso 2022-2023, están trabajando en incorporar además de los bootcamps, formaciones específicas sobre las necesidades que el mercado demanda, enfocado a aumentar la empleabilidad, y conseguir que los alumnos se inserten el en mundo de IT. Es por esto que están diseñando cursos específicos en temas como Devops, Testing, Python, Ciencia de Datos, entre otras. Respecto a los bootcamps, están en continua actualización de contenidos, apostando siempre por docentes que se encuentren trabajando en grandes empresas y que puedan ofrecer una mirada de lo que ocurre en el mundo real, más allá de los fundamentos técnicos. Es por eso, que para las nuevas ediciones, contarán con profesionales de primer nivel de sus empresas partners, para que impartan a los alumnos Master Class sobre nuevas tendencias y tecnologías. 100% prácticas En CODE SPACE los alumnos no estudian, aprenden haciendo y practicando. De ahí que todas las clases sean casi 100% prácticas. Cuentan con modalidades diferentes: presencial, en aulas totalmente equipadas con equipos de última generación; streaming, formación online en vivo donde los alumn@s pueden interactuar con el docente y los compañeros en tiempo real; a tu ritmo, grabación de la selección de las mejores clases impartidas en presencial/streaming para que los alumnos de ATR puedan gestionarse los contenidos y visualizarlos cuando su agenda diaria se lo permita. Actualmente, los alumnos de CODE SPACE tienen un 90% de inserción laboral. Esa inserción suele realizarse entre los 2-3 meses siguientes a la presentación del Hiring Day. Es un punto que desde Code Space ponen en valor, su principal objetivo, lograr ser el puente entre sus alumnos y su inserción laboral en el mundo de IT.