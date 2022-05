Testimonios de exalumnos que estudiaron en EADE y que nos cuentan cómo les va en su vida laboral.

De premio en premio

Luis Gutiérrez terminó su grado en Publicidad en EADE hace diez años y desde entonces no ha parado. Tras su paso por diseño de Unicaja Baloncesto y la agencia El Cuartel y una exitosa estancia en Buenos Aires, volvió a España y ganó más de 20 premios en festivales como Clio Awards, El Ojo de Iberoamérica o FIAP. De su libreta salieron las últimas campañas de la Fábrica de Cruzcampo y de Airzone. Ahora crea campañas para Volkswagen, Audi o Banco Sabadell. «De todo lo que me ha pasado después solo tiene la culpa la bolsa de prácticas de EADE. Ahí fue donde me enamoré de esta profesión y descubrí realmente lo que quería hacer».

«Cada año es un peldaño»

Rosa del Mar Bonilla mientras cursaba Diseño de Interiores en EADE realizó prácticas en IKEA, Mandrágora y Bymed. Con esta última fue invitada a la Feria del Diseño de Milán. Después de ganar varios premios, hoy es diseñadora de interiores en Kauri Estudio, uno de los más prestigiosos de la Costa del Sol. «Estoy muy agradecida de haber tenido la suerte de estudiar en EADE. Desde el primer año he realizado prácticas en empresas. Cada año es un peldaño hacia trabajar en lo que te encanta».

Un sueño cumplido

Sheila Leyva, alumna del Máster en Gestión Hotelera y Eventos de EADE, desde pequeña sentía pasión por los hoteles. Fue suficiente media sesión de la masterclass de Rocío Galán, directora del Hotel Gran Meliá Don Pepe de Marbella, para convencerse de que este era su camino. Al poco tiempo inició las prácticas en este hotel y hoy forma parte de la plantilla. «Que te den clases los mejores del sector es un auténtico lujo. He aprendido muchísimo. Y estoy contentísima porque además me ha servido para conseguir un puesto de trabajo».

De Torremolinos a Carolina

Sergio Astorga Arcas ha entrado pisando fuerte en la industria del golf. Mientras cursaba el máster en Greenkeeping de EADE, realizó prácticas en La Cala Golf y en Torrequebrada Golf. Después puso rumbo a Estados Unidos, donde está vinculado a la Ohio State University de Carolina del Norte. Hace unos días, publicaba en redes: «Me despido de mi primera experiencia en un torneo PGA en el equipo de agronomía en la sede del 2022 Wells Fargo Championship. Un lujo poder compartir esta semana con los compañeros y aprender de esta industria».

«Echo de menos esos pasillos»

Claudia del Valle estudió Diseño Gráfico en EADE y en Printshop se enamoró de la imprenta. Comenzó su carrera profesional en la empresa Impresiona, donde realiza trabajos de diseño web y de community manager. «Gracias a las numerosas charlas, la Semana del Diseño y la oportunidad de prácticas desde el primer día, he adquirido muchos conocimientos que aplico a diario. Y sigo echando de menos esos pasillos donde tanto aprendí».

«Después todo va rodado»

Chalo Lara mientras estudiaba Publicidad en EADE empezó a realizar rediseños de branding para pequeñas empresas. Consiguió trabajar en Redvolucionarte para clientes como Pringles o Rexona. Luego se fue a Milán, con Idealiway, y trabajó para TIM, Unilever, o Porsche. Y ahora es director creativo de la malagueña Freepik, una de las empresas tecnológicas más punteras de Europa. «La experiencia en EADE fue muy enriquecedora. Las clases, desde el inicio, son muy prácticas. Aprendes haciendo. Después todo va rodado».