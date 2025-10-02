Día Mundial del Docente: un acuerdo histórico dignifica la profesión docente en Andalucía

En el marco del Día Mundial del Docente, que se conmemora cada 5 de octubre para reconocer la labor imprescindible del profesorado en la sociedad, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública en la provincia de Málaga, quiere poner en valor el avance que supone el acuerdo sobre la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado, suscrito el pasado 16 de julio en la Mesa Sectorial de Educación.

Este pacto, firmado junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, representa un importante logro fruto de años de reivindicación, trabajo sindical constante e interlocución con la Administración educativa andaluza, lo que marca un nuevo rumbo para la educación pública andaluza, dignificando la labor docente. El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro cursos escolares, recoge medidas históricas defendidas por CSIF durante décadas.

Reducción de ratios y aumento de plantilla

Una de las medidas más destacadas es la reducción progresiva de las ratios escolares hasta alcanzar los 22 alumnos por aula en Educación Infantil, con ampliación paulatina a Primaria. A esto se suma la consolidación estructural del cupo 14 con cuatro unidades de Educación Infantil, lo que refuerza los recursos humanos de los centros educativos

El acuerdo suscrito prevé 6.528 cupos docentes durante los próximos cuatro cursos escolares, que se asignarán según rangos a centros con ratio globalizada igual o superior a 22 y 26 en Educación Primaria y Secundaria, respectivamente. Además, el alumnado con Necesidades Especiales Educativas (NEE) contará como doble en el cómputo de ratio, lo que permitirá mejorar la atención educativa. En este ámbito, se incrementarán 520 cupos para aulas específicas y de apoyo a la integración, con el objetivo de que el profesorado de Educación Especial (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) no tenga que compartir centros.

Nuevos catedráticos y reducción de la burocracia

CSIF destaca también la convocatoria de 4.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos, una demanda histórica, tras 27 años sin rastro de ellas, que la organización ha liderado en solitario durante años. Esta medida supone un reconocimiento a la experiencia y mérito del profesorado andaluz de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.

Otro de los logros del acuerdo es la desburocratización de la labor docente, una prioridad para CSIF desde el lanzamiento de su campaña #StopBurocracia en 2019. El acuerdo recoge numerosas propuestas del Plan de Choque del sindicato, que incluye más de 100 medidas concretas para aligerar la carga administrativa que realiza el profesorado. Muchas de estas propuestas han sido recogidas en el acuerdo, incluyendo la simplificación de trámites, la homogeneización documental en Séneca y la mejora del rendimiento de la plataforma.

Conciliación y reconocimiento profesional

El acuerdo incorpora avances sustanciales para la conciliación y el reconocimiento profesional, como la implantación del teletrabajo para tareas que no requieren presencia en el aula, la eliminación de la presencialidad obligatoria por las tardes, salvo evaluaciones oficiales, y la concesión de dos días de asuntos propios, no ligados al inicio o fin del curso escolar. Asimismo, se incluye un permiso parcialmente retribuido con exención de docencia durante un curso escolar, fomentando el equilibrio entre vida laboral y personal.

Este acuerdo es un punto de partida, resultado de la presión sindical sostenida que CSIF ha ejercido durante años, con movilizaciones, propuestas técnicas, negociación constante y una firme presencia en los medios de comunicación. Supone un paso firme hacia un modelo educativo más inclusivo, equitativo y de calidad, al tiempo que reafirma el compromiso de la central sindical con el profesorado y la educación pública andaluza.

En este Día Mundial del Docente, CSIF quiere felicitar a todos los profesionales de la enseñanza por su vocación y entrega. Con este acuerdo, la voz del profesorado ha sido escuchada y comienza a traducirse en hechos concretos. La central sindical continúa en su compromiso de seguir trabajando con la misma firmeza y responsabilidad para que cada docente cuente con las condiciones que merece.