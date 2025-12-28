Cártama se recupera de las inundaciones

Ver más galerías relacionadas
Gregorio Marrero
Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños
