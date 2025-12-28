Inundaciones Cártama se recupera de las inundaciones Gregorio Marrero Actualizado: 28/12/2025 14:08 Ver galería > Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga Gregorio Marrero Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños