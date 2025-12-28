Síguenos en redes sociales:

Inundaciones

Cártama se recupera de las inundaciones

Gregorio Marrero

Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga

Gregorio Marrero

Las fuertes lluvias y la crecida del Río Guadalhorce han dejado estas imágenes en Cártama, donde se está actuando para recuperar daños

