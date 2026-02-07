'Los máquina' y 'La comparsa del valle' ganan el COAC Málaga 2026

En la ciudad de Málaga, siendo la madrugada del día 7 de febrero de 2026, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval eligió a sus ganadores en las dos principales modalidades en liza en el concurso. Así, tras el fallo del jurado, los premios fueron los siguientes:

Murga

1º Los máquina

2º Los psico-zi

3º Los ahumaos

4º Menuda noche

5º Los del prendimiento

Comparsa

1º La comparsa del valle

2º El asesino de comparsistas

3º El desvelo

4º Los apóstoles

5º El nacimiento de la tragedia