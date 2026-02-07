Carnaval
'Los máquina' y 'La comparsa del valle' ganan el COAC Málaga 2026
La decisión del jurado se conoció pasadas las 4 de la madrugada
En la ciudad de Málaga, siendo la madrugada del día 7 de febrero de 2026, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval eligió a sus ganadores en las dos principales modalidades en liza en el concurso. Así, tras el fallo del jurado, los premios fueron los siguientes:
Murga
1º Los máquina
2º Los psico-zi
3º Los ahumaos
4º Menuda noche
5º Los del prendimiento
Comparsa
1º La comparsa del valle
2º El asesino de comparsistas
3º El desvelo
4º Los apóstoles
5º El nacimiento de la tragedia
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas