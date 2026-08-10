El malagueño Brescia pone el temple para cortar la primera oreja del Certamen de Escuelas Taurinas de La Malagueta

La Malagueta abrió este lunes la puerta a los sueños. La primera semifinal del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas dejó voluntad, destellos y demasiados sinsabores con los aceros. En ese paisaje de aprendizaje, el malagueño Alejandro Brescia, alumno de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga, encontró el pulso más sereno y el temple suficiente para convertirse en triunfador del festejo tras pasear la única oreja de la tarde.

Brescia había comenzado a dibujar una actuación prometedora frente al ejemplar de Reservatauro que le correspondía, toreándolo con medida a la verónica y brindando después al público. Sin embargo, el novillo se partió un pitón durante la lidia y la organización tuvo la sensibilidad de permitir la salida de un sobrero de Aquilino Fraile.

Los novilleros de la primera semifinal del Certamen de Escuelas Taurinas, iniciando el paseíllo / Eduardo Nieto

El malagueño volvió a empezar con compostura, recibiéndolo a la verónica a pies juntos y entendiendo pronto que la principal exigencia estaba en medir las fuerzas del animal. En la muleta manejó las alturas y los tiempos, y aunque fue prendido sin consecuencias por el pitón izquierdo, no perdió nunca el sitio. Las tandas en redondo tuvieron temple y limpieza, y el final por manoletinas confirmó la firmeza. Una estocada puso en sus manos la única oreja de la tarde.

Sergio Valderrama

Sergio Valderrama, alumno de la Escuela Taurina de Antequera, se encontró después con un novillo suelto y desentendido. La faena tuvo momentos de interés, pero resultó irregular y entrecortada por desarmes y revolcones. No terminó de encontrar la fórmula para sobreponerse a las complicaciones de un animal que nunca se entregó del todo.

Más asentado estuvo Blas Márquez, de la Escuela Taurina de Linares, frente a un novillo que exigía hacer las cosas muy bien. Cuando parecía que la faena podía crecer, el animal terminó por venirse abajo y el viento, inoportuno, añadió una dificultad más. Hubo una ligera petición de oreja que no fue atendida y Márquez terminó dando una vuelta al ruedo.

El mexicano Alonso Mateo / Eduardo Nieto

También dio la vuelta al ruedo Pablo Fernández, de la Escuela Taurina de Motril, que llevó al festejo la expresión más descarada de la voluntad. Recibió a la verónica a su novillo de Reservatauro y remató de rodillas con un farol. Se hizo notar después en un quite por chicuelinas y, sobre todo, con las banderillas, momento en el que terminó de ganarse al público. Guerrillero, decidido y sin reparar demasiado en las consecuencias, comenzó la faena de rodillas y siguió buscando el triunfo incluso cuando el novillo empezó a apagarse. Ni las volteretas le restaron decisión. Pero todo lo construido se fue diluyendo con la espada y, especialmente, con el descabello. Hubo quien pidió una oreja, aunque los dos avisos y el desacierto final hacían difícil justificar el premio.

El mexicano Alonso Mateo, alumno de la Escuela Taurina de Aguascalientes, cerró la tarde con variedad y disposición. Hubo intención en el capote, donde destacó un quite por lopecinas. la faena tuvo más voluntad que verdadero hilo conductor. El desenlace terminó por ensombrecerlo todo. El descabello se convirtió en una interminable sucesión de intentos hasta los tres avisos y el novillo regresó vivo a los corrales.

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Fue así como la primera semifinal dejó una enseñanza tan vieja como la propia tauromaquia: en estos festejos de formación hay tardes en las que el triunfo se mide más en el aprendizaje que en los trofeos. Brescia, sin embargo, logró reunir ambos conceptos. En una Malagueta que examinaba ilusiones, el malagueño puso el temple, la serenidad y la única oreja.