El Costa del Sol Málaga arranca el play off por el título de la Liga Guerreras Iberdrola

Se acabó Europa para el Costa del Sol Málaga y ahora todos los huevos están en una cesta. La Liga Guerreras Iberdrola afronta su momento culmen y es tiempo de play off. Un formato que gusta especialmente a las 'panteras', que se sienten cómodas en ese all or nothing. Los cuartos de final arrancan este martes en el Polideportivo Hermanos Indurain con la ida de los cuartos de final. Allí espera, desde las 19.00 horas, el Replasa Beti-Onak. Un club en auge que terminó cayendo al sexto puesto en la liga regular después de estrenarse esta temporada en competiciones continentales.

Turno para la Liga

La expedición malagueña se desplazó este lunes hacia Villava por carretera desde A Guarda, donde pernoctó también el domingo. Es una situación compleja para Suso Gallardo, con una plantilla golpeada de manera dura por las lesiones. La convocatoria tendrá 12 jugadoras.

Sole López sigue fuera por una lesión en el hombro y se volvió a Málaga Nayra Solís, también lesionada de la rodilla. Se suman a Maider Barros, Joana Resende, Nicxon Clabel y Bárbara Vela. Se empina la cuesta para un equipo que ya compitió en estas condiciones en A Sangriña.

«Es un partido muy complicado, ante un rival con una plantilla muy amplia que crece temporada tras temporada con fichajes importantes y de calidad para ser uno de los equipos más estables y con mayor crecimiento de la Liga», asegura el entrenador malagueño en la previa: «Esperemos que el equipo, dentro de las circunstancias y la limitada rotación, vuelva a darlo todo como en Europa y podamos sacar un resultado positivo para llevar la eliminatoria a Málaga con nuestra afición». La vuelta será en Carranque el domingo a las 12:00 horas. Las entradas ya están a la venta.

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Precedentes

Hubo mucho equilibrio en los dos duelos de la fase regular. Se abrió el curso en Villava con 23-23 y en enero en el Pérez Canca ganaron las malagueñas por 25-23. Ahora el premio es más gordo. El desafío de la segunda corona para las panteras se abre este martes en Villava. Supervivencia para el Costa del Sol Málaga, que se juega unas semifinales en cinco días.