Ajedrez
Málaga brilla en el V Campeonato de Andalucía de Ajedrez Rápido por Edades
Los jóvenes malagueños cosecharon un total de 14 medallas en la cita celebrada en Baena
Baena acogió este fin de semana una gran edición del Campeonato de Andalucía de Ajedrez Rápido por Edades, donde los jóvenes talentos malagueños volvieron a demostrar un enorme nivel sobre el tablero.
Óscar Codina Ramírez inauguró el medallero malagueño en la categoría sub-08 con una plata. En la femenina, Diana Matamoros Gutiérrez se subió al escalafón más alto. Javier Santos Sánchez se quedó a las puertas del podio sub-10.
La categoría sub-12 dio alegrías por partida doble. Martín Otero Ramírez y Pablo Guirado Lara se colgaron el oro y el bronce, respectivamente. El mismo resultado que lograron Alba Perea Fruet y Martina Mera Fernández. También hubo premios en el podio sub-14 con Antonio Gálvez Ruiz (plata), Carmen Jiménez López (oro) y Paula Álvarez Castro (plata). Narek Gaitán Galystan se quedó en la cuarta plaza.
Remedios Sofía Maldonado Mena y Marta Camacho Valadez consiguieron una plata y un bronce sub-16, respectivamente, mientras que cerraron el medallero en la categoría sub-18 Juan Alberto Gómez Aguirre (oro) y Yago Otero Porcel (bronce).
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