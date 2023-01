Esteban Burgos (5)

Ley del ex

Hizo soñar al Málaga con el empate con su gol a su exequipo en el tramo final. No fue culpable de los tantos del rival. Debe ser más fiable atrás.

Las notas

Yáñez (2)

Mal

Un mal despeje suyo tuvo parte de culpa del primer tanto armero. Antes ya había demostrado inseguridad. También hizo alguna buena parada.

Ramalho (3)

Exigido

Muy limitado cuando se acerca al área rival, el puesto de lateral le obliga a generar en ataque. Algo mejor en defensa, pero superado por los rivales.

Juande (2)

Blando

No fue su mejor partido, ni de lejos. En muchos partidos no está al nivel exigible, y lo peor es que no tiene recambio real. Sobrepasado.

Javi Jiménez (3)

Flojo

No fue su mejor partido, ni de lejos. En muchos partidos no está al nivel exigible, y lo peor es que no tiene recambio real. Sobrepasado.

Alfred N'Diaye (2)

Pasado

Desfondado, no está en el mejor tono físico. Además, tuvo dos grandes oportunidades que desperdició con el encuentro con 1-0 en el marcador.

Jozabed (2)

Señalado

Protagonista para mal. Una cesión suya de cabeza hacia atrás dio pie al tanto de Stoichkov. Falto de ideas y lento con el balón en los pies.

Pablo Chavarría (4)

Peleón

Tuvo una gran ocasión en la primera mitad, cabeceó demasiado centrado con todo a favor. Ganó duelos aéreos. Acabó muy cansado.

Febas (3)

Intermitente

No tuvo continuidad. Partido muy incómodo para él, no se le vieron sus típicas acciones en conducción. Errático e impreciso.

Fran Villalba (3)

Inoperante

Se quiso mostrar, pero apenas acertó en un par de ocasiones en los metros finales. Bajaba a recibir, lo intentaba, pero sin suerte.

Rubén Castro (2)

Desaparecido

Le costó entrar en juego. Cuando toca el balón se nota, el problema es que lo hizo muy pocas veces. Tiene que aparecer más en el juego.

Suplentes

Lago Junior (5): Tuvo una gran oportunidad nada más saltar al campo.

Luis Muñoz (5): Mala fortuna. Le anularon un tanto por un fuera de juego previo de Fran Sol.

Álex Gallar (2): Lento, errático, desconectado.

Appiah (5): Demostró atrevimiento y desborde.

Fran Sol (2): Desafortunado. No le sale nada.