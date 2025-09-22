Un Málaga CF de dos caras

El Málaga CF cayó este domingo en el derbi andaluz frente al Cádiz en La Rosaleda (0-1), lo que supuso la segunda derrota consecutiva de la temporada, tras la sufrida en Huesca, también por la mínima y sin conseguir ver puerta. El buen inicio a nivel de resultados en las cuatro primeras jornadas (8 puntos de 12) se ha visto empañado por estos dos tropiezos, pero más allá de lo numérico, el conjunto blanquiazul volvió a dejar la sensación de ‘regalar’ 45 minutos y no ser capaz de ser dominador y valiente hasta que se vio obligado.

Hay un patrón que se ha repetido en las dos derrotas frente al Cádiz y el Huesca. Una muy mala primera parte y una mejora tras el descanso. Salvando las diferencias, obviamente. Los primeros 45 minutos en Huesca fueron paupérrimos y luego, sin alardes, mejoró y no mereció salir derrotado, pero el encuentro cayó cruz en la última jugada del partido.

Algo parecido pasó este domingo ante los gaditanos. Los de Pellicer no fueron capaces de tener continuidad en la primera parte, mostrando una falta de juego alarmante, con el agravante de que esta vez jugaba en casa y no salió a ser un equipo dominador. Eso lo costó llegar al descanso por detrás y luego no fue capaz de igualar la contienda, aunque hizo méritos para ello. Hasta el segundo tiempo, ya por detrás en el marcador, los blanquiazules no dieron un paso adelante y se convirtieron en el equipo valiente que todo el mundo quiere ver en La Rosaleda, con indiferencia del resultado y del contexto del partido. El Málaga hizo una buena segunda parte, metió en su área al Cádiz, que fue cediendo cada vez más terreno para proteger el 0-1, y solo la falta de puntería evitó que se sacara, como mínimo, el empate.

Decepción en las filas malaguistas tras la derrota ante el Cádiz. / Gregorio Marrero

Tercer equipo que puntúa en La Rosaleda

Dio la sensación de que al Cádiz le bastó con muy poco para sacar los tres puntos de La Rosaleda. Y ya es el tercer equipo que logra puntuar en Martiricos en cuatro partidos. El Málaga tuvo 3-4 ocasiones claras en el segundo tiempo, de las que tienen que terminar en la portería sí o sí, pero los atacantes no estuvieron acertados. Los cambios dieron más empuje al equipo. Dani Sánchez dio profundidad por banda, Rafa aportó energía y Dotor movilidad en tres cuartos y Jauregi, pese a estar desacertado en el remate, provocó desorden en la defensa rival justo con un esquema con dos puntas puros.

Cuando el Málaga fue con todo hacia la portería rival creo las ocasiones necesarias para empatar, y hasta para ganar. Otras veces entrarán. Y si se juega con esa ambición de inicio, más fácil será marcar y poner los partidos de cara. Aprendizaje para Pellicer para los próximos encuentros.

Estilo Pellicer

Ese estilo de Sergio Pellicer, de madurar y hacer largos los partidos, ha sido criticado en muchas ocasiones. Y en este arranque de curso, sobre todo tras estos dos tropiezos, vuelven a aflorar las críticas. El juego del equipo, salvo en fases concretas de encuentros, no está siendo bueno. En las primeras jornadas se tapó con buenos dos victorias por la mínima y dos empates, pero cuando llegan las derrotas lo negativo resalta más. Da la sensación de que este curso el Málaga, pese a las bajas, tiene plantilla para hacer algo más vistoso de lo que está mostrando sobre el verde. Y con el paso de los partidos debe llegar esa mejoría.