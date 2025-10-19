Pellicer: "No podemos seguir así fuera de casa"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, hizo autocrítica sobre el mal rendimiento de su equipo lejos de casa, después de encajar en Leganés una derrota por 2-0 que devuelve al club a la realidad previa al gran triunfo en Martiricos sobre la escuadra deportivista.

"No podemos seguir así fuera de casa. Tenemos que ser un poco más agresivos, sobre todo en las salidas", relató el de Nules. "Es el mismo equipo que jugó contra el Deportivo e hizo un partido espectacular. Nos falta energía, precisión, convencimiento, el estímulo físico que tenemos en la Rosaleda", continuó en rueda de prensa.

Dónde está la crisis

Expresó asimismo que su rival se había encontrado muy cómodo tras haberse adelantado pronto y, a la caza del empate, "nos marcan ese segundo gol y a seguir remando otra vez. Somos un equipo que intenta hacer cosas buenas, pero nuestra crisis está fuera de nuestro estadio. En nuestro estadio damos otra versión", aclaró.

Por otra parte reconoció ser "el máximo responsable" ante el enfado manifiesto de los más de 500 espectadores desplazados este domingo hasta Butarque. Fueron muy sonados sus cánticos contra él mismo y contra sus pupilos: "Los entiendo porque venimos de un mes difícil". Amplió con que a los jugadores se les debe dar "mucho cariño", si bien que, a su juicio, "cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades".

Cambio de objetivo

Para Pellicer la actitud de la plantilla es positiva, pero lamentó los errores que cuestan puntos, en especial fuera de la Costa del Sol. Y reiteró que esta vez "hubiese cambiado el contexto si nos hubiésemos puesto por delante". Así las cosas considera que no puede pensarse ya en el ascenso. "Este año queríamos dar un paso hacia delante. El primero que hay que dar es no sufrir", matizó respecto a la necesidad de atar cuanto antes el objetivo de la permanencia.

Sobre el enfado de los abonados pidió "máxima empatía", puesto que a principios de temporada se les dijo que se iba a "aspirar a cosas importantes. Por ahora no nos da este rendimiento para dar ese paso", concluyó a preguntas de los periodistas antes de emprender rumbo de vuelta a la capital costasoleña.