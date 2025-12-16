Málaga CF 24/25 vs Málaga CF 25/26: Iguales, pero muy diferentes

Con mejores o peores sensaciones, con mayor o menor frustración por las expectativas generadas, pero hay una realidad en la comparación entre el Málaga CF de la temporada pasada y el de la presente: suman los mismos puntos a estas alturas del campeonato, 23 en 18 jornadas. El equipo blanquiazul de este curso calca los puntos logrados por el de la campaña anterior, sin embargo, hay muchas diferencias en cómo se ha llegado a la misma meta provisional.

La idea que se transmitió desde el club durante todo el verano y el inicio de la temporada fue muy clara, era una campaña para mejorar lo que se hizo la pasada. Sin hablar de objetivos concretos, por supuesto ni de ascenso o de obligatoriedad de jugar el play off, pero sí de la necesidad de elevar prestaciones y vivir una temporada más tranquila. No se cumplió en los primeros meses de competición y eso llevó a un cambio en el banquillo que, por ahora, sí ha conseguido cambiar la tendencia en cuanto a resultados.

La afición malaguista disfruta de la victoria con la última victoria del Málaga CF en Albacete / LALIGA

Buena recta final

En el curso pasado, el Málaga CF cerró la primera vuelta con 30 puntos. Sin embargo, a estas alturas, tras la disputa de la 18ª jornada, llevaba 23, exactamente los mismos que ahora en el mismo momento, a falta de tres partidos para llegar al ecuador de LaLiga Hypermotion. La buena recta final que firmaron los de Pellicer hace un año, con el empate en Burgos (0-0) y las victorias sobre el Eldense en La Rosaleda (3-0) y contra el Sporting de Gijón en El Molinón (1-3), catapultaron a los blanquiazules hacia una notable cifra de 30 puntos que desató el optimismo justo antes del parón navideño.

La situación clasificatoria ahora es similar. 11º -el año pasado marchaba 14º-, pero con los mismos puntos: 23. En estos tres partidos que restan de primera vuelta -Almería, Sporting de Gijón y AD Ceuta-, los de Funes tienen un reto importante por delante para igualar esa marca de 30 puntos tras 21 jornadas. Deben cosechar siete puntos en estos tres encuentros si quieren seguir a la par del curso pasado.

Registros diferentes

Pese a que a nivel de puntos la cifra es idéntica (23), el Málaga CF tiene registros muy diferentes a los del Málaga CF 24/25. Es un equipo que marca y gana más, pero también más débil en defensa y que ha encajado más derrotas. Tras 18 jornadas, los blanquiazules han ganado seis partidos, han empatado cinco y han perdido siete. Han marcado 24 goles y han recibido 23. No obstante, en el curso 24/25 solo habían ganado cuatro encuentros, pero en contrapartida solo habían caído en tres. Llevaba ya 11 empates a estas alturas. Y en el apartado goleador, había anotado nueve menos (15) y había encajado cinco menos (18).

La clasificación actual muestra que las diferencias se han reducido en una Segunda División todavía más igualada. Con esos 23 puntos, el Málaga CF marcha 11º, con tres puntos de ventaja sobre el descenso y a cinco del play off. El año pasado, con los mismos puntos, iba 14º, con cinco de margen sobre la zona roja y a seis del sexto clasificado.