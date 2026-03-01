Clasificación de Segunda División: El Málaga CF sigue quinto y acecha los puestos de ascenso directo

El Málaga CF dio otro paso al frente en Granada para seguir instalado en puestos de play off. Los blanquiazules están metidos de lleno en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Y eso que el resto de aspirantes no lo están poniendo nada fácil. Pese al triunfo, los de Funes no han podido avanzar ningún puesto en la tabla y siguen quintos, aunque ahora ya están a solo dos puntos de la zona de ascenso directo a LaLiga EA Sports.

El conjunto blanquiazul, quinto con 47 puntos, tiene ahora a tiro la segunda plaza. Tiene justo por delante una terna de equipos formada por Castellón (2º), Almería (3º) y Deportivo de la Coruña (4º), todos ellos con 49 puntos. Por delante de ellos queda ya solo el Racing de Santander, líder destacado con 53 puntos.

Este domingo no falló ninguno de los equipos de la zona noble de la tabla. El Dépor ganó 2-3 en San Sebastián a la Real Sociedad B, remontando en el descuento. El Ceuta derrotó a domicilio al Mirandés por 0-1. Y Las Palmas se impuso por 0-3 también fuera de casa a la Cultural Leonesa. El cuadro amarillo es el que cierra ahora mismo los puestos de play off, con 45 puntos. Y séptimo, con 44 puntos, a un punto del play off ya tres del Málaga, se queda el Ceuta. En ese vagón de 44 unidades también pueden colocarse Sporting y Córdoba si ganan este lunes.

Aplazado el Sporting - Leganés por fallecimiento

El encuentro entre Sporting y Leganés de este domingo, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, fue suspendido por el fallecimiento de un aficionado del equipo asturiano en la grada sureste del estadio El Molinón que obligó a detener el partido.

El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, informaron fuentes oficiales.

El encuentro se reanudará este lunes a las 20.00, media hora antes del Córdoba-Andorra que cerrará esta jornada 28. Tanto los asturianos como los andaluces tienen la oportunidad de alcanzar los 44 puntos y seguir a un punto del play off y a tres del Málaga si consiguen ganar sus partidos.