Joaquín Muñoz: «Yo he venido aquí a ganar y tenemos muchas posibilidades de hacerlo»

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, la verdad es que a tope al partido de este fin de semana.

Vaya semana de equilibrismo. Por un lado, la ilusión por estar arriba y después los pequeños mazazos que han sido las lesiones de Larrubia y Dani Lorenzo.

Sabemos de la importancia de ciertos jugadores, pero creo que no hay que pensar más allá de eso. Tenemos un grupo muy amplio y lo hemos demostrado. Todos podemos ser o llegar a ser importantes, confianza plena en el equipo.

Ya al inicio de la temporada se cayeron Luismi y Pastor. Ahora, dos bajas importantes más. Cuando está todo en juego, ¿cambia la percepción?

Creo que lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido el día a día, el trabajo y la unión que tenemos entre todos. No hay que pensar más allá de eso, más allá del sábado. Volvemos a estar aquí con nuestra gente después de una semana que ha sido un poco diferente. Creo que debemos disfrutarlo porque nos hemos ganado estar ahí a base de trabajo y esfuerzo diario.

Contento de tener a Ramón de vuelta también, ¿no?

Sí, es un chico con el que compartí vestuario en 2020 y después de todos los mazazos que se ha llevado, pues por lo menos que otra vez haya podido disfrutar de este deporte es, para todos, una ilusión tremenda.

Hablaba de esa semana con dos partidos fuera. Ahora ya un poco en frío, ¿cómo se valoran los tres empates que ha tenido el equipo?

Yo creo que muy buenos. Es cierto que, al final, te vas del día de casa que no te quiere entrar la pelota y los otros dos días pues creo que hay que valorarlos porque son campos difíciles. No es fácil sumar fuera de nuestro campo en esta categoría y creo que hay que seguir mejorando. Siempre se puede mejorar, pero creo que son buenos.

¿No cree que para la percepción exterior casi que hubo que esperar al Racing para valorar de verdad ese punto en Andorra?

Sí. Creo que desde el miércoles, ya cuando te quedas un poco más en frío, después del partido y demás, creo que nosotros lo valoramos como un muy buen punto porque es un campo muy difícil con unas situaciones totalmente diferentes a las que podemos tener por aquí, por el sur. Son campos en los que la gente va a dejarse puntos y nosotros por lo menos sumamos uno.

¿Desequilibra mucho tener a estas alturas de la competición dos partidos seguidos fuera?

¿Qué te digo? Sí y no. Es cierto que si hablamos de jugar lejos de nuestro campo y de nuestra gente, que es nuestro apoyo fundamental, pues a lo mejor te podría decir que sí. Viéndolo desde otra perspectiva, el tema es que nosotros también tuvimos, no sé si al principio. Es una cosa por otra.

Y después Riazor. Un partido de Primera por ambiente, por rivalidad, por el nivel del fútbol... Casi lo que le espera cada día a La Rosaleda.

Fue un ambiente muy bonito. Entraron muchas personas allí, también de los nuestros que llegaron allí para animarnos y creo que la Rosaleda lo ha demostrado durante toda la campaña. Ahora, en los momentos más importantes, sabemos de la importancia de ello y que no nos van a dejar solos.

Si algo ha demostrado esta última semana el equipo es carácter. Llegó a ponerse dos veces por debajo y las dos empató.

Esa es nuestra identidad. Creo que lo estamos demostrando el día a día por el trabajo y por el esfuerzo que hacemos todos, el seguir los planes de partido hasta última hora y no volvernos locos si por lo que sea nos ponemos por detrás en el marcador y creo que esa es la clave de nuestro éxito.

¿Cómo vive el futbolista estas últimas ocho jornadas sabiendo que tiene el ascenso directo o el play off en juego?

Ahí vamos. Creo que dentro del vestuario lo llevamos bien porque creo que todavía muchos no somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Son semanas bonitas, semanas que se te pasan volando porque estamos disfrutando tanto y ya queremos que llegue el fin de semana otra vez. Cuando no te das cuenta, ya ha pasado un partido y otro, y creo que es muy importante disfrutarlas.

¿Y el malagueño que puede hacer historia con su club?

Pues sería un sueño hecho realidad, lo he dicho siempre. Al final, por una cosa o por otra cosa, me tocó salir fuera de casa, pero siempre quise volver y más estando en esta situación. Para mí sería un sueño que creo que puede tener cualquier niño malagueño.

¿Existe una mochila extra en cuanto a responsabilidad?

No lo creo. De hecho hay bastantes malagueños y bastante gente de la cantera que ha subido. En vez de una mochila es una motivación extra por todo lo que estamos consiguiendo.

¿Cómo ha sido la semana?

Estamos trabajando el día a día, disfrutando mucho de lo que hacemos e intentando amoldar el plan de partido para este sábado.

Después de ese gol ante el Albacete, ¿se ha liberado en lo personal?

Todo el mundo me lo decía y bueno, sí. Al final, soy delantero, quiero hacer goles, quiero ayudar al equipo, quiero aportar. Yo he venido aquí para ganar y en esa época también no estaba participando todo lo que a lo mejor me hubiera gustado y desde el peso que podemos llevar cada uno... Para mí ha sido también un orgullo el poder desquitarme ya de ese gol y soltarme un poco más.

Se le ve bastante más suelto este último mes, más allá de las cifras.

Por eso digo. Creo que también ha podido ser un cambio de chip y estoy disfrutando mucho más. Estoy aprovechando mis momentos, creo que los jugadores tenemos parte de temporada que son nuestros momentos y esperemos alargarlo mucho más.

¿Ha llegado el mejor Joaquín para el momento más importante del curso?

Pienso que sí. Pienso que siempre se puede mejorar, pero ahora mismo me siento con mucha hambre, con mucha energía, en el mejor momento físicamente creo que llego y son partes importantes. Ahora que estamos ahí queremos aprovecharlo.

¿Mira mucho la clasificación?

Creo que eso es lo que menos tenemos que mirar a día de hoy. Es cierto que hay muchos equipos que están igualados, que están muy cerca en clasificación, pero creo que lo que nos ha traído hasta aquí ha sido el día a día, el partido a partido y hay que seguir.

Pero hay ocho equipos separados por ocho puntos y, precisamente, cuatro empatan a 57.

Es una Liga tan bonita como kamikaze, pero creo que nosotros mismos deberíamos mirarnos nuestro propio ombligo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo y lo que está en nuestras manos, creo que tenemos muchas posibilidades de hacerlo.

¿Hay algún equipo que le esté sorprendiendo?

A nivel de juego, uno de los equipos que me ha sorprendido por cómo fue y todo ha sido el Ceuta, por ejemplo. Un equipo que el año pasado asciende y demás, y la verdad es que están haciendo una gran temporada.

El Málaga sigue siendo un equipo alegre. ¿Puede ser una ventaja a la hora de intentar ascender con respecto a rivales con más presión?

Sí, creo que sí. Nosotros tenemos una masa social muy grande. Es cierto que el club no ha estado en sus mejores etapas en estos últimos años, pero nosotros también sabemos de la importancia de lo que es el Málaga como club, como ciudad, la gente a la que representamos. Es un orgullo, como te digo, ir por la calle y que la gente vea esa ambición y ese ímpetu que le pones y el que nos están demostrando. Creo que nos están viendo que lo damos todo por la camiseta y creo que hay que seguir siempre en esa línea.

Compitió el año pasado con el Huesca por el play off. ¿Que aprendió de aquella carrera final? En este vestuario no hay tanta que sepa lo que es competir por un play off de ascenso a Primera.

Hay que saber que todos podemos ser importantes. Ya se están viendo estas últimas semanas los contratiempos que estamos teniendo, que hay que disfrutar el día a día como lo estamos haciendo y creo que los premios llegarán. Sí, tienen que llegar. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien a nivel colectivo y es lo que hay que seguir cuadrando. Pensar en el próximo partido aquí con nuestra gente el sábado y disfrutarlo al máximo.

Y ahora, Las Palmas. Mucho en juego con otro rival directo.

Estos son los partidos que siempre uno de niño sueña jugar. El jugar grandes partidos contra grandes clubes y creo que este fin de semana tenemos uno de esos partidos que hay que aprovechar y sobre todo disfrutarlo al máximo.

¿Se piensa mucho en este calendario del mes de abril?

Lo que nos ha traído hasta aquí ha sido el ir partido a partido. Mirar qué rivales vienen y qué rivales van... Hay que centrarse en uno mismo, en nosotros. Si nos centramos en nuestra parte, creo que tenemos mucho que ganar.

¿Y aprietan también por detrás esos tres empates consecutivos?

Es bueno sumar. Obviamente, es mejor sumar a tres, pero estamos sumando de uno en uno. Es tan importante ganar como no perder y creo que el equipo lo está demostrando en esta última fecha.

Era muy pequeño cuando vio la luz por primera vez, pero este sábado va a vestir una camiseta que el Málaga paseó por Europa. ¿Qué le genera?

Para mí es algo muy bonito. El tema de poder vestir una camiseta, creo que era del año 2002, es una motivación extra para esta semana.

Al margen de que le dé incluso tiempo para ser empresario, ¿algún sueño?

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Hay muchos sueños en nuestras cabezas. Yo, por ejemplo, he podido cumplir el sueño de poder jugar en Primera División, pero el sueño más bonito sería poder jugar en Primera División con el equipo de tu tierra.