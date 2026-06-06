Plantilla
Haitam se queda fuera del último entrenamiento previo a Las Palmas - Málaga CF
El extremo volvió a hacer tratamiento específico junto a los lesionados Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor antes de la semifinal del play off de ascenso a Primera
Ya está todo preparado en el Málaga CF para disputar las semifinales del play off de ascenso a Primera División contra la UD Las Palmas. El Estadio de Gran Canaria arrancará este domingo la eliminatoria, a partir de las 21.00 horas (horario peninsular), y lo hará con la baja de Haitam, después de que tampoco pudiera entrenar en la última sesión antes de viajar rumbo a las islas.
Haitam, lesionado
El extremo marroquí ha sufrido en los últimos unas molestias musculares que le van a apartar, como mínima, de este primer encuentro frente al equipo insular. Es decir, Larrubia, Joaquín y Lobete se quedan como los únicos extremos naturales en la ida, pudiendo desplazar a Ochoa a la izquierda como lleva jugando en esta segunda mitad de la temporada.
Esto anunció Funes acerca de la enfermería: "Con Haitam hemos estado midiéndolo mucho. Sí que es verdad que ha tenido unas molestias que probablemente le impidan viajar a Las Palmas. Estamos pendientes de Dorrio, ya que no sabemos si lo podremos recuperar para esta fase. La situación que ya hablábamos de Juanpe, Luismi y Pastor es que siguen en sus respectivos procesos de recuperación a largo plazo".
Pablo Arriaza y Juani, un día más, trabajaron a pleno rendimiento con la primera plantilla blanquiazul. Fue una clásica jornada prepartido con prioridad para la labor técnica, táctica y estratégica a balón parado en el campo principal de Martiricos.
Aeropuerto
Este sábado, a partir de las 17.00 horas, llega la gran despedida blanquiazul. La afición del Málaga CF está concentrada a esa hora para animar en el viaje rumbo a Gran Canaria. Se espera un encuentro multitudinario, superando lo que ocurrió ante el Celta Fortuna o el Nàstic de Tarragona. A todos ellos van a representar los cientos de malaguistas que ya están o van a llegar a la isla para acompañar al equipo en este encuentro de ida.
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