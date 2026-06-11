Incautan entradas fraudulentas del partido Málaga-Las Palmas: trece personas son propuestas para sanción

Tras ser declarado de alto riesgo el partido entre el Málaga CF y la UD Las Palmas, un centenar de agentes de la Policía Nacional participaron en un dispositivo especial. A dicho dispositivo, se añadió un refuerzo policial ante el aumento de ofertas ilícitas de entradas debido a la fuerte demanda que había generado el encuentro.

Trece personas propuestas para sanción

Precisamente, según informa la Policía Nacional, para prevenir la venta de entradas de manera ilícita parte de este dispositivo de seguridad se realizó junto con la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Málaga siendo 13 personas propuestas para sanción por infracción a la normativa vigente de espectáculos públicos e incautando las entradas fraudulentas.

Los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo multidisciplinar en el que participaron distintas unidades de la Comisaría Provincial de Málaga de Seguridad Ciudadana, Información, Seguridad Privada y Medios Aéreos logrando que el encuentro se desarrollara con normalidad.

El partido había generado gran expectación ante los aficionados y ya se habían detectado de manera anticipada la adquisición de entradas ante la enorme demanda con la intención de su reventa ilegal, hecho que contraviene la normativa legal, en un partido declarado además de alto riesgo por parte de la Comisión permanente contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Todo esto ha implicado medidas estrictas de seguridad por parte de los agentes desplegados como separación entre las aficiones así como la venta anticipada y prohibición de venta de entradas el mismo día del partido.

Así, han destacado la labor realizada por parte de los miembros de la UIP, UPR y GAC en este tipo de despliegues para que el encuentro se desarrolle con normalidad; así como la labor de otras unidades entre ellas la Brigada Provincial de Información, Medios Aéreos y Seguridad Privada cuyo trabajo conjunto ha posibilitado el mantenimiento de la seguridad durante un partido considerado de alto riesgo.

Sorprendidos en plena negociación

El despliegue físico de la Policía Nacional junto a la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma posibilitó este miércoles la detección de manera flagrante a personas realizando transacciones económicas con aficionados en los aledaños de la Rosaleda.

Dicha Unidad, que días previos había detectado un incremento de ofertas en canales digitales y redes sociales, ha propuesto para sanción económica a 13 personas y ha incautado 14 entradas cuyo valor superan el 300% a su valor original.

Varios agentes detectaron cómo los autores actuaban alrededor de las taquillas de los estadios captando clientes mediante el "boca a boca" murmurando en voz baja frases tales como "¿compro/vendo? o ¿te sobran?"; otros revendedores abordaban a los más rezagados que alzaban su mirada hacia los carteles del estadio que indicaban que ya no había billetes; mientras que otros, días previos, simulaban ser aficionados que querían comprar una entrada y en las colas las ofrecían con un sobreprecio.

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Los agentes advierten de cara al próximo partido de que la reventa no está autorizada y que los principales perjudicados son los aficionados, pues este tipo de prácticas promueve el fomento de estafas y supone la alteración del orden público en los accesos de seguridad al estadio.