El Málaga CF ya conoce a su segundo rival de la pretemporada: el Al-Ittihad

El Málaga CF continúa cerrando su calendario de preparación para la temporada 2026/27. El conjunto blanquiazul se medirá al Al-Ittihad el próximo 30 de julio (20:00) en el Marbella Football Center, en un encuentro que servirá para seguir acumulando minutos y exigencia competitiva antes del inicio liguero.

Entradas ya disponibles

Las entradas para presenciar el partido ya se han puesto a la venta con un precio único de 18 euros, por lo que los aficionados que deseen asistir al encuentro ya pueden adquirir sus localidades.

El Málaga CF se enfrentará al Al-Ittihad en el segundo partido de pretemporada. / MÁLAGA CF

Antes de este compromiso, el equipo de Juanfran Funes abrirá su pretemporada el 25 de julio (19:00) frente al Leicester City en el nuevo Mirador de Algeciras que será el primer test del verano para los blanquiazules.

Cabe destacar que el Al-Ittihad también tiene programado otro amistoso durante su estancia en la Costa del Sol. El 30 de julio, a las 10:00 horas, el club saudí disputará un encuentro frente al Mallorca, aunque será su equipo sub-21 el que se enfrente al conjunto bermellón.

Un rival plagado de talento

El Al-Ittihad es uno de los clubes con más historia del fútbol saudí y una de las entidades más laureadas del país. En sus filas milita Youssef En-Nesyri, canterano del Málaga, que volverá a verse las caras con el equipo de Martiricos en un duelo con un evidente componente sentimental.

Además del internacional marroquí, la plantilla del conjunto de Yeda cuenta con futbolistas de gran nivel y experiencia internacional como Moussa Diaby, Houssem Aouar, Fabinho, Danilo Pereira o el guardameta Predrag Rajković. Tras finalizar la última edición de la Saudi Pro League en la quinta posición, el Al-Ittihad afronta una nueva temporada con el objetivo de regresar a la pelea por los títulos.

Para el Málaga, el amistoso supondrá una oportunidad de medir su evolución frente a un rival de gran entidad y, al mismo tiempo, permitirá a la afición reencontrarse con uno de los canteranos más importantes de los últimos años.