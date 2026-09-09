Apoyo institucional
Las instituciones renuevan su compromiso con el Málaga CF
Representantes de Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han recogido sus abonos en La Rosaleda, mostrando su respaldo al club de La Rosaleda para la temporada 26/27
La entidad blanquiazul recibió este miércoles en el Estadio La Rosaleda a las principales instituciones malagueñas, con motivo del tradicional acto de entrega de abonos de las administraciones públicas.
Kike Pérez, director general del Málaga, ha acompañado a las autoridades asistentes: Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga y Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
Durante la visita se realizó la tradicional fotografía protocolaria sobre el césped del estadio, con las instituciones trasladando su confianza y respaldo al proyecto deportivo del Málaga CF de cara a la presente campaña.
Compromiso con el Club
El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, junto con la Junta de Andalucía, mantienen su compromiso con el Club a través de su colaboración institucional y de patrocinio.
El Málaga Club de Fútbol agradece una temporada más el apoyo de las tres administraciones y su voluntad de seguir trabajando conjuntamente por el crecimiento y el futuro de la Entidad.
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