El Unicaja tiene su próxima cita oficial prevista para el próximo sábado, a las 17:30 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Pero ese partido contra el Hereda San Pablo Burgos, correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, corre serio peligro ante la situación médica que sufre el cuadro castellano, con varios jugadores afectados de coronavirus.

El equipo de Joan Peñarroya lleva dos fines de semana sin competir en la ACB por este mismo motivo. Su último partido fue el 7 de marzo ante el MoraBanc Andorra. Después ha visto cómo se suspendían las dos últimas jornadas frente al Lenovo Tenerife y el Joventut de Badalona. Tampoco pudo jugar el choque europeo de la pasada semana en la Basketball Champions League (BCL) contra el Igokea de Bosnia Herzegovina. Para este miércoles, el equipo castellano tiene una nueva cita continental prevista contra el Riga de Letonia, pero podría en estas próximas horas suspenderse también este partido por este mismo motivo, al no tener un número suficiente de jugadores aptos para viajar hasta tierras bálticas.

Este mismo lunes, el club burgalés ha informado que Omar Cook también ha dado positivo por covid-19 en los últimos test que se ha realizado a la plantilla y el cuerpo técnico. El base americano, ex del Unicaja, deberá permanecer aislado en su domicilio diez días y se perderá con total seguridad el partido en Málaga, si definitivamente se puede jugar. Se trata del quinto contagio en la plantilla en el presente mes de marzo, después de que se confirmaran los de Kenneth Horton, Dejan Kravic, Vítor Benite y Miquel Salvó. El caso de Cook es especial porque ya había pasado el virus previamente, por lo que el jugador de pasaporte montenegrino repite con la enfermedad.

Y es que la pandemia del coronavirus ha golpeado al San Pablo en dos ocasiones esta temporada. El pasado mes de octubre media docena de jugadores dieron positivo. Pese a ello, la ACB no dio el visto bueno para aplazar su duelo liguero contra el Fuenlabrada del pasado 1 de noviembre en el Coliseum, en una decisión polémica ya que el equipo castellano solo pudo presentar en el partido contra los fuenlabreños a seis jugadores con ficha profesional, lo que le costó la derrota 78-99. Una situación que el cuadro castellano no quiere que se repita este próximo fin de semana en Málaga, aunque el partido, oficialmente, sigue en pie, pero los burgaleses no parecen en condiciones físicas de jugarlo en igualdad que el Unicaja, si es que no hay aplazamiento ni mejoría en los jugadores del San Pablo afectados por el virus.

Este segundo contagio múltiple comenzó en el partido de Champions contra el Riga de hace algunas semanas. Tras acabar el encuentro uno de los jugadores del equipo báltico se sintió mal y dio positivo, por lo quedó aislado en Burgos. Los jugadores del San Pablo, en un primer control, dieron todos negativo, aunque en los días posteriores comenzaron a aparecer los síntomas y los positivos en la plantilla de Joan Peñarroya. El primero fue Horton, después Kravic, posteriormente llegó el positivo de Benite, después el de Salvó y este mismo lunes el de Omar Cook. De esta manera, solo Renfroe se ha librado del contagio en lo que va de temporada.

El Unicaja está pendiente ahora de las noticias que lleguen desde Burgos. Si el próximo sábado no hay partido, el equipo de Fotis Katsikaris estará tres semanas sin competir, porque en el fin de semana siguiente, el del 3-4 de abril es la jornada de descanso fijada en el calendario para el cuadro malagueño por tener esta Liga 2020/2021 número impar de equipos. El siguiente encuentro, tras el del San Pablo Burgos, está fijado para el sábado 10 de abril, también en el Carpena, ante el MoraBanc Andorra.