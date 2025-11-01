Ibon Navarro: "Hemos sacado un partido muy difícil"

Ibon Navarro se mostró muy contento del triunfo del Unicaja, aunque es consciente de que el resultado final no hace justicia a lo visto durante los 40 minutos, en los que el equipo verde y morado tuvo que picar mucha piedra para superar al cuadro catalán. Los cajistas suman ya tres victorias en la clasificación liguera.

Valoración del partido

«Ha sido mucho más complicado de lo que dice el marcador. Parece un paseo y ha sido dificilísimo, contra un equipo que ha trabajo mucho, con un alto porcentaje de tres y que te exige no bajar. Se han generado 17 pérdidas desde el trabajo, estar muy duros y jugar bien al baloncesto. Hemos trabajado tanto como ellos, cuando hemos estado incómodos y no nos han salido las cosas. Dejar en 71 a Girona con el baloncesto a campo abierto que hacen y ese volumen y acierto de tiro de tres puntos tiene mucho mérito. Felicito a los chicos porque han hecho un muy buen trabajo. Hemos sacado un partido de incomodidad, de falta de gasolina y de nervios y estoy muy contento por ellos».

Sulejmanovic

“En circunstancias normales, debería de haberle dado más rotación a Olek, que ha acabado muy fatigado. "Sule" ha hecho un esfuerzo porque no está bien del todo, ha forzado mucho para jugar. Tiene ese tobillo mal, hay que cuidarlo. Hemos tenido que tirar de Olek más de la cuenta. Nos ha dado mucho pero forzarlo un poquito más hubiera sido peligroso”.

Marea Verde

«La gente ha entendido la dificultad del partido. En esos momentos en los que el equipo ha dudado, no ha habido ese runrún que a veces hay. Ha habido empatía por parte de la gente. Ese final del tercer cuarto ha sido muy importante tener a la gente con nosotros. Nos han ayudado mucho».

Tyson Pérez

“El otro día hizo 0/3 tirando abierto y hoy ha hecho 4/7, que es algo irreal. También es cierto que ha metido tres al final. Hoy ha estado bien ahí y el otro día mal, pero lo importante es que vayamos encontrando jugadores cada día que nos puedan aportar desde ahí”.

Xavier Castañeda

“Necesitamos ir metiendo a los dos jugadores y es complicado en estos partidos en los que hay que sacarlos como sea, darle minutos a los dos. Ya sabemos que aporta más en la posición de ‘1’. No es fácil para el jugador entrar en el comienzo del segundo cuarto y estar sentado casi cuarenta minutos. Nos ha ayudado mucho con energía para que puedan descansar tanto Alberto como Perry”.

Actitud positiva de Duarte

«Esto es un proceso. No porque haga un partido bueno ya está. Tenemos que intentar que no pierda su juego, pero haciéndole entender cómo se juega aquí. Tiene que comprender que aquí no están importante que haga 15 o 17 puntos, como la sensación de que él ha dado dos pases muy buenos y demás. Ha estado sólido en muchas cosas, ha dado buenos pases y ha cogido rebotes. Esas son las cosas que nos ayudan a ganar. Lo importante es que lo entienda y lo va entendiendo poco a poco. Seguirá teniendo días malos, ojalá que no, porque aún no está al cien por cien. No son los puntos con los que ha ayudado al equipo a ganar, han sido otras cosas que puede hacer todos los días, también cuando no mete».

Fichaje del pívot

“Le vais a preguntar a Juanma, porque diga lo que diga alguien igual lo malentiende. No quiero saber nada más de esto. Yo no voy a decir nada del fichaje porque cuando hablo hay gente que pone lo que quiere”.