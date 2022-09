La propuesta de Putin a Zelenski del cese de las hostilidades no parece estar entre los planes del presidente ucraniano. Tras el anuncio de Putin sobre la anexión de los territorios ocupados, la reacción de Zelenski no se ha hecho esperar. Ya ha firmado la solicitud de adhesión acelerada a la OTAN. Asegura que Ucrania ha demostrado ser compatible con las normas de la Alianza. La anexión anunciada por Putin del 15% del territorio ucraniano marca un punto de inflexión en el conflicto. En su discurso ante la élite política de su país, Putin describe la decisión como irreversible. Pero eso sí, insta al ejército ucraniano a deponer las armas y negociar. Algo que no agrada a su homólogo ucraniano, que se reafirma en su negativa a negociar con Rusia mientras Putin siga siendo presidente.