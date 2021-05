El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido preguntado esta mañana en Fitur por el anuncio efectuado por el Ministerio de Cultura acerca del estudio del impacto que tendrá el rascacielos hotelero que quiere levantar un grupo catarí en el dique de Levante. “El expediente se abre con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas, en el ámbito de las competencias propias del ministerio, a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del patrimonio histórico español”, dice el Gobierno. El regidor, por su parte, ha ofrecido toda la colaboración con el informe que prepara el Ejecutivo central.

El Ejecutivo advierte de que ha tenido conocimiento de “la reciente modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, para permitir la construcción de un edificio de 116 metros de altura, así como un complejo hotelero”. Esta construcción estará próxima al Centro Histórico de la ciudad y en la primera línea del Puerto junto al mar”. Ello podría provocar, dice Cultura, “un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad, vulnerando las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 200, ratificado por España. Por su parte, Icomos España también ha reconocido el posible impacto negativo en su informe de 2018 ‘Evaluación del impacto del hotel-rascacielos en el muelle de Levante, en el paisaje patrimonial de Málaga”.

El alcalde, por su parte, ha dicho hoy que acoge la noticia “en términos positivos, quiero decir, encantados de que el Ministerio de Cultura atienda a peticiones que se le han hecho, profundizar en este tema y estudiar este proyecto muy interesante desde el punto de vista hotelero, estamos en una feria turística y creo que es muy interesante desde el punto de vista de la ciudad, donde, como todas las cosas, pueda haber opiniones diferentes y es natural que, en base a ellas, se le haya pedido al Ministerio de Cultura un informe sobre este tema”.

Así, ha indicado que “le daremos toda la colaboración plena y total, la que se nos pida, cuando nos la pidan, para que hagan su trabajo cumpliendo con sus obligaciones, me llamó hace unos días un secretario general del Ministerio para anunciarme que iban a hacer este trabajo y yo ya le dije que tendría toda la colaboración que nos pidieran”.

Una de las periodistas ha preguntado si se trata de que el Gobierno central está torpedeando el hotel. “No tengo esa perspectiva, no se lo pregunté por cortesía y por lógica lealtad institucional, me parecía fuera de lugar que yo planteara una pregunta de este tipo, a mí me dijeron que tenían peticiones, que ellos han hecho, cuando es algo dentro del propio Centro, este no es el caso, pero aunque no esté dentro, han considerado que deben hacerlo y ellos lo van a hacer, ese informe, pero no creo que tenga por parte del Gobierno esa intención”.

El regidor concluyó insistiendo en que el Ejecutivo central va a tener toda la colaboración posible "para que lo hagan (el informe) con absoluta objetividad e independencia".