El Sindicato Médico de Málaga (SMM) se suma a las reivindicaciones de los futuros Médicos Internos Residentes (MIR) ante la indignación por el cambio radical en el sistema de adjudicación de plazas que el Ministerio de Sanidad ha impuesto de forma irregular.

"Esta situación es una muestra más del maltrato del Ministerio de Sanidad con los futuros especialistas: empieza a castigarlos antes de que sean médicos y continúa haciéndolo a lo largo de sus trayectorias, con una profesión indispensable para la sociedad y durante la pandemia, pero con una discriminación importante entre las comunidades autónomas y sobre todo en comparación con otros países", denuncian desde el sindicato.

El SMM ha puesto a disposición del centenar de médicos que aspiran a la residencia en la provincia dos autobuses de forma gratuita para que se puedan desplazar mañana a la manifestación convocada en Madrid frente a la sede del Ministerio de Sanidad a las 13:00 horas.

Reivindicaciones

Con motivo de la publicación de la resolución del director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), la plataforma FSE Unida, que engloba a más de 15.000 aspirantes a una de las plazas de formación en el Sistema Nacional de Salud, hace un llamamiento a los opositores a una manifestación presencial, en frente del Ministerio de Sanidad, el próximo martes, 25 de mayo.

Mediante dichos actos de adjudicación los profesionales de la medicina, farmacia, enfermería, del ámbito de la psicología, la química, la biología y la física tradicionalmente eligen su futuro para los próximos años. Los actos solían ser presenciales en el propio ministerio, con total transparencia y en directo, durante varios días.

"Sin embargo, aún tras el decaimiento del Estado de Alarma el Ministerio de Sanidad impone una vía telemática de adjudicación en diferido en un solo día. Pretenden destruir la elección de plazas FSE y convertirla en una adjudicación opaca. Es decir, sustituirla por la publicación de un PDF", critican. Ese mismo sistema telemático quiso ser impuesto el año anterior y una sentencia en contra del TSJ obligó a rectificar y volver al sistema mixto de elección, presencial y telemático.

"Hoy mismo en la propia resolución el Ministerio ha decidido dilapidar todo el sistema de elección Formación Sanitaria Especializada, obligando a los aspirantes a hacer listas de opciones de más de 8.000 opciones y con una adjudicación telemática en 1 día, sin posibilidad de cambios y con la incertidumbre de no saber que plazas quedan vacantes ni cual se es asignada, quedando un proceso totalmente manipulable y no garantista ni transparente".

Esto supone varios problemas. Uno es que los aspirantes a las especialidades de Medicina o Enfermería Familiar y Comunitaria pierden la capacidad de controlar y poder elegir a ciencia cierta su destino, ni siquiera la ciudad a la que irán, y mucho menos el hospital (puesto que se eligen por zonas y este año no se permite ver en directo las plazas que quedan). Por otro lado, "habrá un aumento considerable de las plazas vacantes al asignárseles a los profesionales plazas que realmente no quieren y han puesto en la lista de relleno para no quedarse sin nada, con su consecuente rechazo posterior".

"La plataforma propone una elección de plazas presencial y transparente, como siempre. También les satisface una elección telemática en directo, con garantías, por turnos. Es lo mínimo que se merecen y, por ello, convocan la manifestación en Madrid", añaden desde el SMM.