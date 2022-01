El alcalde Francisco de la Torre se ha pronunciado sobre la polémica suscitada en torno a la declaración de La Farola como un Bien de Interés Cultural (BIC), cuyo expediente está ahora en fase de alegaciones, ante el que se han pronunciado ya Puertos del Estado, la Junta y el propio Ayuntamiento de Málaga.

"Yo no voy a impulsar una oposición a esa declaración, que sea el monumento en sí, La farola, la rotonda y no entiendo que nada más", ha aclarado De la Torre. "Que sea una cuestión que no complique la vida al Puerto, no tiene por qué complicar, y que proteja a La Farola".

El regidor ha remarcado que La Farola, por tener 200 años de historia, y por sus propias características comprende que pueda ser declarada como un BIC. "El edificio en sí hay que cuidarlo, no lo puedes afectar".

Eso sí, De la Torre ha señalado que la declaración debe "dejar claro" qué supone esa figura de protección para el edificio y su entorno inmediato. "Aclarada esa cuestión", ha asegurado, el Ayuntamiento no se opondría a la declaración de La Farola como BIC.

Puertos del Estado y Junta

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, explicó que Puertos del Estado ha alegado contra esta declaración por que afectaría al buen funcionamiento de la dársena malagueña debido a la "rigidez" que se generaría en el entorno del BIC.

Rubio aseguró, además, que este es un criterio general de Puertos del Estado y que se ha realizado con anterioridad en otros puertos españoles en los que se pretende aplicar esta figura de protección a sus faros.

Por otro lado, la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, aseguró que el Gobierno autonómico va a presentar una alegación al expediente impulsado por el Ministerio de Cultura debido a los criterios paisajísticos "confusos".

"Entendemos que lo que hay que proteger es el entorno milimétricamente establecido en sus propias coordenadas que coincide con el espacio circular donde se encuentra La Farola", concretó.