El Grupo Municipal Socialista ha propuesto al Ayuntamiento de Málaga la creación de una bolsa de empleo para promover la vigilancia de parques y zonas de esparcimiento donde haya patrimonio cultural que puede dañarse. Es el caso del Parque de San Telmo, en el distrito de Ciudad Jardín, donde una decena de menores palo de madera en mano “atentaron contra el histórico acueducto hasta destrozar parte del lienzo de muralla y sin ser reprendidos por sus progenitores”, ha explicado la responsable de cultura en el PSOE, Lorena Doña, que ha atendido a los medios en este lugar junto a la responsable socialista del distrito de Ciudad Jardín, Rosa del Mar Rodríguez.

Para Rosa del Mar Rodríguez, “el de San Telmo es uno de los parques más abandonados por el equipo de gobierno en materia de limpieza y de protección. Hace dos semanas, cinco menores atizaron con un palo de madera la pared del acueducto, causando los preocupantes daños que vemos, y lo hicieron sin que nadie pudiera evitarlo porque aquí no hay vigilancia”. No es la primera vez que el grupo socialista pide vigilancia para este parque, “no sólo por la seguridad del bien, sino el de adolescentes que saltan el murete y se suben al acueducto, a una altura de unos veinte metros, que se retan para hacerse selfies poniendo su vida en peligro”. Se da el caso de que a comienzos de los años 80 murieron tres adolescentes, precisamente por la parte más alta del acueducto.

Lorena Doña ha insistido también en la protección de este bien cultural, “una de las obras de ingeniería hidráulica del siglo XVIII mejor conservadas en España, a expensas del abandono al que lo tiene sometido el equipo de gobierno en nuestra ciudad”. Para la responsable socialista de Cultura, “por este abandono nos encontramos un acueducto lleno de matojos, de escombros y cuyo lienzo de muralla se cae a trozos”. Doña ha recriminado esto “a un alcalde al que no le duele el patrimonio. No hay más que ver que la Alcazaba, el monumento más visitado de nuestra ciudad, que está apuntalado desde hace tres años. Y que una moción institucional en el último pleno para apoyar las obras en el tejado de la Catedral, el alcalde la usó como arma política, evidenciando que no le interesa nuestro patrimonio salvo para la refriega y la confrontación”. Doña ha pedido al equipo de gobierno local “sacar al acueducto de San Telmo de la indolencia, que no sufra más actos vandálicos con la vigilancia de personas que además puedan optar a un empleo a través de una bolsa municipal”.

La edil Rosa del Mar Rodríguez ha señalado que “Paco de la Torre ya tiene cumplida cuenta de los problemas que hay en este parque, con el monumento sin ningún tipo de vigilancia, en una zona de esparcimiento nueva, con menos de cuatro años, que no garantiza la accesibilidad para las personas con movilidad reducida”.

De hecho, “una persona que vaya en silla de ruedas y que quiera subir al nivel superior del parque, debe salir de él e ir en coche hasta la siguiente calle, para entrar desde arriba porque no hay comunicación vertical posible para personas con movilidad reducida”. A esto hay que sumar “que no hay zonas de sombra en el parque infantil, porque los árboles son insuficientes y echamos de menos pérgolas o toldos junto a los columpios. En verano, los niños no pueden venir hasta pasadas las 8 de la tarde, porque se queman al sol”, ha zanjado Rodríguez.