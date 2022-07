Comienza la cuenta atrás. Tras dos años sin poder celebrar la Feria de Málaga debido a la pandemia, por fin la Mar se engalana para poder asistir al evento, con sus mejores ropas, su mejor figura, su empaque malagueño; entrando triunfal y vestida de flamenca a disfrutar de la calle más importante de la ciudad. La mar y la Calle Larios, los lugares más emblemáticos de la Costa del Sol que han servido de inspiración para Rubén Roldán de Jong, el autor del cartel de la Feria de Málaga 2022.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, han presentado este martes el cartel titulado 'La mar de Feria'. La obra del autor malagueño ha sido elegida por una votación popular por el Áreas de Fiestas del Ayuntamiento. El cartel ha sido elegido de entre las cinco obras finalistas seleccionadas previamente por un jurado especializado. A este concurso se presentaron 184 originales procedentes de todas partes del país.

Rubén Roldán de Jong ha explicado que "la parte del dibujo que representa la Calle Larios está realizada con un pincel creado para ese diseño, en dónde sólo he destacado aquellas líneas que constituirían un boceto y que dan una idea simple, pero directa, de la emblemática vía de la ciudad". en el caso de 'La Mar', también ha utilizado un pincel creado para el contorno y otro para el color.

Gracias a al apoyo de su madre, como ha comentado en la presentación del cartel, tomó la decisión de no darle color a todo el cartel. “La Calle Larios no podía quitarle protagonismo a la mar, de ahí a no colorearla, ni definirla, solo dejarla en la idea des espectador”, ha reconocido.

En cuanto a la inspiración, el autor del cartel ha destacado que la "idea estaba clara, quería darle mucha importancia al mar y debía relacionarlo con la Feria. Pensé en algo que no dejara dudas: la Calle Larios, muy importante en Málaga y muy protagonista en Feria".

El autor del cartel ha recibido el premio de 3.600 euros con el que está dotado el concurso. Además, los cuatro finalistas han sido galardonados, con un accésit de 600 euros cada uno.

La votación a través de los números

La obra ganadora 'La Mar de Feria' ha recibido el 36,48% de los votos populares. Durante los días en que estuvo abierto el periodo de votación se emitieron 8.921 votos. El 89,82% de los usuarios utilizaron dispositivos móviles para emitir sus votos, frente a un 10,18% que lo hizo a través de su ordenador. La red social que más interacciones experimentó en el proceso fue Facebook con 51,54% Instagram (38,23%) y finalmente Twitter (10,23%).

En segundo lugar se ha situado el cartel titulada 'Se nos olvidó que la vida estaba llena de color' , que habría recibido 2.970 votos (33,29%); tercero ha sido 'La isla verdial', con 1.057 votos (11,85%); seguido en el cuarto puesto de 'Abanico de volantes', que ha acumulado 911 votos (10,21%); y el quinto puesto ha sido ocupado por 'Nos vemos en la feria', que ha obtenido 729 votos (8,17% del total).