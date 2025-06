María Isabel González del Valle: el alma de las Misioneras de las Doctrinas Rurales

Pudo tener una vida distendida y sin apuros económicos; pero unos ejercicios espirituales cambiaron su vida y eligió, hasta su muerte con solo 47 años, la senda de la pobreza y la asistencia a los más desfavorecidos.

Se llamaba María Isabel González del Valle (Oviedo, 1889-Jerez de la Frontera, 1937) y fue una asturiana afable y extrovertida que, junto con el beato jesuita Tiburcio Arnáiz, su padre espiritual, puso en marcha en 1922 en la provincia de Málaga la Obra de las Doctrinas Rurales, una misión formativa y espiritual por pueblos de Málaga, Cádiz y Sevilla; y por barriadas marginales de Barcelona cuyo testigo recogen hoy las Misioneras de las Doctrinas Rurales que han seguido sus pasos.

Ahora, una biografía, la primera sobre su figura, recoge la intensa vida de esta mujer, a quien el 18 de noviembre 2023, en la iglesia del Sagrado Corazón de Málaga, se le abrió el proceso de canonización y que, en una ocasión, confesó al padre Arnáiz estar «enamorada del Señor».

Portada de la primera biografía sobre María Isabel González del Valle. / L.O.

Precisamente, ‘Estoy enamorada del Señor’ (editorial Homo Legens) es el título de esta obra, que ha escrito monseñor Alberto José González Chaves (Badajoz, 1970), doctor en Teología, autor entre otras obras de una biografía sobre el padre Arnáiz, así como de un libro sobre Benedicto XVI, con quien trabajó en el Vaticano durante su pontificado.

«De mis tiempos de seminarista conocía al padre Arnáiz; escribí su biografía y a través del padre Arnáiz conocí mucho la figura de María Isabel. Las misioneras rurales me dieron un material ingente sobre ella. A partir de ahí, me he zambullido en la época, el contexto histórico y cultural, la familia, el contexto de la Iglesia y, sobre todo, en su temperamento y personalidad», cuenta en conversación telefónica con La Opinión.

Monseñor Alberto José González Chaves presentó su biografía de María Isabel González del Valle en Ámbito Cultural junto con la hermana Leticia Moreno; el padre Juan Francisco Pacheco y monseñor Francisco Pérez González. / Patronato del Padre Arnáiz.

La biografía sobre María Isabel González del Valle se presentó en Málaga el pasado 13 de junio en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con la presencia del biógrafo pacense, que estuvo acompañado por la hermana Leticia Moreno, directora general de las Misioneras de las Doctrinas Rurales; el padre Juan Francisco Pacheco, sacerdote y vicepresidente del Patronato del Padre Arnáiz y por monseñor Francisco Pérez González, arzobispo emérito de Pamplona.

De Asturias a Málaga

‘Estoy enamorada del Señor’ explora la vida de esta mujer imparable, nacida en una familia acaudalada asturiana, que, en 1920, unos ejercicios espirituales impartidos por el sacerdote jesuita Pedro Castro le cambiaron la vida para siempre; hasta el punto de trasladarse a Bélmez (Córdoba) y más tarde a Málaga, donde se unió al grupo de seglares que colaboraba con el padre Tiburcio Arnáiz.

El jesuita, que hacía su apostolado en los barrios humildes de Málaga, vio la gran necesidad que tenían muchos pueblos y cortijadas. «Lo que pienso es que sean señoritas las que vayan por el amor de Dios a poner escuelas en los pueblos y lagares», manifestó el hoy beato Tiburcio Arnáiz.

María Isabel González del Valle siguió sus indicaciones y, en 1922, en lugar de irse de misiones a las Islas Carolinas, como llegó a tener en mente, se marchó con otras compañeras al diseminado de Gibralgalia, para ofrecer a sus habitantes clases de cultura general, labores...

María Isabel González del Valle en Gibralgalia, en 1927, señalada con un punto verde. / Misioneras de las Doctrinas Rurales

Como resalta su biógrafo, monseñor Alberto José González Chaves, fue «una mujer rompedora que inventa formas nuevas, recogiendo la herencia del padre Arnáiz», al poner en marcha un formato de vida «absolutamente testimonial en esa pobreza y ese desprendimiento de las cosas del mundo»; sin abandonar su característica de mujeres seglares, porque María Isabel del Valle, «no quiere hábitos, no quiere casas ni conventos».

Como detalla el autor, «quiso vivir totalmente como consagrada pero sin ser religiosas oficialmente, sin ninguna seguridad ni instalación en ningún sentido».

El padre Alberto José remarca además que se trata de una mujer «con un temperamento sanguíneo, muy fogoso; una persona cariñosa, divertidísima y enormemente social, a veces un poco imprudente, a la que se le perdonaba todo porque era fruto de un corazón inmenso».

María Isabel González del valle, sentada a la derecha, en 1923, en Montecorto, con otras misioneras. / Misioneras de las Doctrinas Rurales

Su radio de acción principal fue Andalucía y en particular, Málaga y Sevilla; y eso, pese a que tuvo que arrastrar buena parte de su vida una enfermedad, piedras en el riñón, la causa por la que murió en 1937, en una humilde habitación en Jerez, acompañada por una imagen de San José y el Niño.

Como recuerda el autor de la biografía, a su muerte sólo dejó a tres misioneras, con la malagueña Lourdes Werner al frente, que continuaron su obra de formación y dedicación a los más humildes.

Monseñor Alberto José González está convencido de que «llegará el día de su beatificación -paso previo a la canonización-, por la ejemplaridad de esa vida en unos parámetros bastante inéditos; y que hoy son un reclamo para la juventud, muy desnortada, que necesita asideros potentes que le den sentido a su vida».

Hoy las misioneras de las doctrinas rurales siguen dando testimonio de amor al prójimo por los pueblos, muchos de ellos de Málaga, siguiendo la estela ejemplar de su fundadora.

