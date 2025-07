“El mayor reto de los pediatras es que no tenemos pediatras”

Tras más de 40 años dedicado a la pediatría, el doctor Abel Emir Murgio ha sido distinguido por la Academia Europea de Pediatría como el mejor especialista pediátrico de Europa 2024-2025. Un galardón que reconoce su dilatada trayectoria profesional, marcada por la investigación, la formación y un compromiso inquebrantable con la infancia. Aunque desde hace cinco años ejerce en la Costa del Sol de Málaga, en el Hospital Ochoa y el Hospital Vithas Xanit de Estepona, su vocación le ha llevado a recorrer el mundo y colaborar en diferentes proyectos humanitarios, siempre con un objetivo muy claro: ayudar al prójimo.

¿Qué significa para usted haber sido reconocido como el mejor pediatra de Europa?

Es como el broche de oro de un trabajo que se viene haciendo cotidianamente durante más de 40 años, para ser exactos 43. Y bueno, es como que estamos en la buena senda en el trabajo. No significa una compensación económica, sino un reconocimiento de la labor emprendida.

A lo largo de estas décadas ha colaborado en distintas causas de ayuda humanitaria en diferentes países de Asia y África, ¿que destacaría de esas experiencias?

Todas fueron en realidad buscando el lado positivo, porque soy así, siempre trato de buscar de todas las experiencias traumáticas vividas el lado positivo. Y el lado positivo es el ver una sonrisa de un niño que te agradece con solamente una sonrisa, un abrazo, el que has hecho las cosas bien. Yo creo que ese es el mejor premio que uno puede tener. No hay condecoraciones, no hay medallas, no hay nada más que un abrazo y una sonrisa de un niño que te agradece que lo has curado.

¿Cómo es ejercer la pediatría en contextos tan distintos en recursos, en cultura y enfermedad?

Difícil. Lo bueno es que uno aprende con lo poco que tiene a solucionar las cosas y agudiza mucho tus conocimientos, digamos, primero teóricos, y después prácticos, en que no hay que depender siempre de una máquina para hacer un diagnóstico determinado. Yo siempre tengo la experiencia vivida, y aún palpable después de tantos años, de cuando vivía en la India y había un médico formado en Inglaterra, por supuesto, con una muy buena formación, pero que practicaba una medicina que se llamaba ayurveda. Entonces, yo decía: “Profesor, ¿cómo trabaja usted de esta manera, sin nada? Debajo de un árbol con una mesa y dos sillas”. Y me respondió: “Porque tienes que aprender una cosa importante: que es ver, escuchar y tocar”. Y eso se me quedó grabado para siempre. Uno puede hacer diagnóstico viendo, escuchando y tocando. Pero no es tocar de hacer un examen clínico completo de tocarle la uña del pie a ver si está mejor o peor, sino que simplemente con tres cosas, como es mirar la lengua de un paciente, tocar el pulso de la mano y la otra, lo más importante, es escuchar. Escuchar lo que el paciente dice, lo que el paciente siente. Eso fue una de las mejores enseñanzas que tuve y que la pongo en práctica actualmente, sin querer, porque se me ha quedado marcado a fuego. Después me pasé a la otra ciencia, a la ciencia por excelencia que es trabajar con un premio Nobel (Rita Levi-Montalcini), con una persona reconocida mundialmente. Pero yo creo que hay que tener un balance de todo y lo que digo siempre, sacar el lado positivo de cada una de las cosas.

Y aquí en España, ¿cuáles son los problemas de salud de los niños malagueños que más preocupan a los pediatras?

La primera cosa que yo he visto aquí es que comemos mal, muy mal. No es que no sea buena la comida, es riquísima, pero hay que hacer un balance de los ingresos y de los egresos. Ingresos quiere decir comer comida de calidad, no comida procesada. Y estamos muy acostumbrados a las chucherías. Es decir, yo creo que es algo cultural. Cultural en el sentido de que los padres de esos niños, que son jóvenes, crecieron también en la era informática, del móvil, del ordenador, de los juegos electrónicos… y todo eso hace que el niño se mueva menos y consuma más calorías de lo debido. Entonces, yo digo que comemos mal en realidad para contentar a ese niño, para que no moleste en un restaurante, para que no llore o no grite. Le damos lo que más quiere, que son las patatas fritas o las chuches. Y, en realidad, lo que tenemos que hacer es educar. La educación es una cosa muy fundamental de la que nos estamos olvidando y es una pena.

¿Considera que los padres tienen conocimiento suficiente sobre nutrición y sobre lo que verdaderamente es “comida sana”?

Los padres, en realidad, no es que no saben, saben qué es lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Pero en la práctica común no es tan fácil llevarlo, porque estamos influenciados por la sociedad. Tengo varias familias que en sus casas tienen una ejemplar manera de educar y de comer, y es genial. Pero veo muchísimos niños todos los días y solo uno de cada cien hace lo que debe hacer. Eso es triste porque realmente son pocos. Pero el problema no es de los papás, el problema es que la industria nos invade permanentemente con publicidades muy atractivas. Entonces, esto los niños lo ven, los padres lo ven, es todo un negocio detrás. Yo soy especialista en nutrición y yo dejé la nutrición. Porque, como le dije una vez a un periodista en Italia, que me preguntó si creía que la obesidad en Italia iba a bajar, y yo le dije que no, que la guerra la tenemos perdida. Pero es que si vamos por las calles y vemos todo lo que nos ofrece el mercado común, es todo hipercalórico. Entonces, si alguien come muchas calorías y gasta menos, porque nos movemos menos, porque tenemos la bicicleta, la patineta, caminamos menos… Entonces dije, yo solo no voy a poder contra una sociedad la cual está invadida por este tipo de publicidades que son multimillonarias.

¿Y a día de hoy mantiene que estamos perdiendo la batalla?

La estamos perdiendo, lamentablemente. Es una palabra que fue muy fuerte, pero después le expliqué y me entendió, que yo estoy hablando con razón de conocimiento. Estuve más de 15 años practicando no solo la pediatría, sino la nutrición y vi que, en realidad, todo lo teórico es muy bonito, pero cuando vamos a casa, abrimos la puerta y hay una bebida gaseosa, hay chuches, un salado… una serie de cosas muy fáciles al alcance de la mano. Yo la solución la daba: “que no exista en casa eso”, pero luego me decían “sí pero después va a la casa del amiguito y come tal cosa, y luego viene aquí y quiere eso”. Entonces digo, “yo esta batalla, lamentablemente, no la voy a ganar.” Así que me dedico a la pediatría y me va muy bien en ese aspecto. Pero no es imposible. Yo lo único que dije es que la obesidad, por ahora, va a ser muy difícil combatirla. Hay una terminología que engloba a nivel mundial lo que es esto, que se llama ‘globesidad’. Es decir, la globalización de la tecnología ha hecho que cada vez seamos más gordos en la población. Y, si miramos, hay más gordos que desnutridos, es increíble.

¿Cree que el sistema sanitario actual permite dedicar y abordar con la profundidad necesaria estos temas de nutrición y hábitos saludables?

Yo trabajo en el privado, pero en el sistema público prácticamente existe una crisis, no económica, sino una crisis de profesionales de la salud. En el cual cada vez hay menos profesionales o los pocos que quedan están “quemados”, porque tienen demasiada cantidad de pacientes para asistir en pocas horas. Entonces se le dedica muy poco tiempo para lo vital que es la educación. Ese profesional se dedica a tratar de mejorar el mal que tiene, o sea, la presión arterial o los problemas que tenga neurológicos… y nos estamos olvidando de qué es lo que come en casa. Esa pregunta no se hace nunca. Entonces, el sistema público no es que falle en ese aspecto, yo estoy diciendo que hay un menor número de médicos que trabajan en el sistema de salud para que puedan incrementar un centro de nutrición perfectamente organizado y concientizar, no solo a los niños, también a adolescentes y adultos.

El uso excesivo de pantallas es otra de las grandes preocupaciones actuales, ¿qué consecuencias tiene para la salud y desarrollo de los niños?

Yo diría que la edad ideal para empezar a utilizar un móvil o uno de estos juegos electrónicos, que algunos son muy buenos y muy lúdicos, es a partir de los 10 años, que es una edad en la cual el niño puede razonar, puede pensar, puede saber lo que está bien, lo que está mal. Porque un niño de tres años, que yo lo veo, sentado con una pantalla, eso no es bueno.

Por otro lado, este año se ha registrado un repunte de casos de sarampión en Málaga, ¿qué diría a los padres que no quieren vacunar a sus hijos?

El sarampión puede ser considerado también una enfermedad grave como la varicela. Yo creo que nuestra función es concienciar, educar y saber que es una enfermedad que puede prevenirse con una simple vacuna y que tendrían que vacunarse. Y también hay personas adultas que sus defensas y sus anticuerpos han bajado mucho y se tienen que vacunar. Es decir, yo soy pro vacuna, por supuesto, pero me encuentro, como dices, con padres que no quieren vacunarlos. Respeto la decisión de ellos, pero siempre les digo una cosa. Ustedes están decidiendo por el futuro de sus hijos. Sus hijos no tienen capacidad para discernir, razonar y para decidir si quieren o no. La vacuna no es una cuestión cultural, es una cuestión de que existen cosas que se pueden prevenir. Yo he visto cosas en mi vida, que no las quiero ver más y que no lo estoy viendo más, gracias a las vacunas. Entonces, en cierta medida, yo soy pro vacuna por todo eso que he vivido, desde poliomielitis, niños que ahora tienen 45 años y que tienen discapacidades motoras como secuelas de la enfermedad, niños que se han muerto de tuberculosis, de sífilis, de meningitis… innumerables enfermedades que ya no las veo más. Y eso a mí me deja muy tranquilo porque sé que muchas de las autoridades han hecho muchísimo para incentivar este uso de las vacunas. Me parece estupendo.

¿Cuál cree que es el mayor reto al que se enfrentan actualmente los pediatras?

El mayor reto de los pediatras es que no tenemos pediatras. No hay especialistas en pediatría. Entonces, el mayor reto, si tuviéramos pediatras, sería luchar con esto que hemos hablado que es la alimentación, la vacunación e inculcar la actividad física. Esos son, más o menos, los tres retos que más nos encontramos. Pero tenemos que tener más pediatras.

Para animar a futuros médicos a optar por la pediatría, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta a usted de su especialidad?

Poder hablar con esos padres y que se vayan felices. Felices porque han entendido el mensaje. No es porque le haya curado una otitis o una faringitis, sino simplemente porque les he dedicado el tiempo que necesitaban. Yo tengo pacientes que, a veces, esperan 45 o 50 minutos y ninguno de ellos me ha dicho nunca que tardo mucho. Para mí no existe eso, porque saben que cada uno merece su tiempo. Y no es por dinero, porque cobro lo mismo por el de 10 minutos que el de 40 o 50. Pero yo le dedico el tiempo que necesita. Si necesita más tiempo, lo tendrá. Porque algún problema hay, entonces hay que resolver ese problema.

Y en el caso de los niños, ¿qué es lo que ha aprendido de ellos a lo largo de estos años?

Que los niños tienen una inocencia que ojalá yo la volviera a vivir de nuevo. Son inocentes y sanos. Y esa sonrisa que decía inicialmente, ese abrazo, ellos realmente lo sienten, no es falso. Y eso es lo que yo aprendí a lo largo de los años, que no hay mejor premio que eso, no lo hay. Cualquier premio que recibas de cualquier lado del mundo no tapa lo que es un abrazo y una sonrisa de un niño que te agradece.

