Fiestas Así fue la romería de San Miguel en Torremolinos Alejandro González Actualizado: 22/09/2025 12:08 Ver galería > Miles de personas participaron este domingo en la romería de San Miguel en Torremolinos, la romería urbana más multitudinaria de España, que marca el inicio de la Feria en honor del patrón de la ciudad, que se celebrará esta semana del 15 al 29 de septiembre, contará entre otras actuaciones con Deskalzos o Los Secretos, y tendrá su día grande el lunes, con la procesión del santo por las calles de la localidad.

