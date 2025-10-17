La Junta de Personal del Hospital Regional de Málaga convoca una huelga del 3 al 7 de noviembre

Los profesionales del Hospital Regional de Málaga están llamados a una huelga de cinco días el próximo mes de noviembre. Así lo ha aprobado este viernes la Junta de Personal del centro sanitario, donde están representados los seis sindicatos (SATSE, CCOO, CSIF, SMA, FTPS Y UGT).

El motivo de la convocatoria de paro, que será del 3 al 7 de noviembre, es la “conocida situación de falta de coberturas y movilidades impuestas que se vienen dando en el centro”, según consta en el acta de la Junta de Personal firmada por todos los sindicatos.

En ese mismo escrito se recuerda que el pasado 14 de octubre se celebró una asamblea de personal, en la que se invitó a la mayoría de los sindicatos por parte de los trabajadores convocantes y se planteó una huelga del 3 al 7 de noviembre. Una petición de los trabajadores ha sido aprobada este viernes por la Junta de Personal por una “amplia mayoría”.

Todas las categorías

La jornada de huelga de cinco días está convocada para todas las categorías profesionales del complejo hospitalario que engloba al Hospital Regional, el Civil y el Materno Infantil.

Según ha explicado Juan Ignacio Anguita, delegado de Satse en el Hospital Regional y presidente de la Junta de Personal, esta convocatoria es una continuación de la jornada de paro que llevó a cabo el sindicato de Enfermería SATSE el pasado 18 de junio.

“En junio era solo de Enfermería de ocho unidades asistenciales y dos días. Ahora se ha extendido y es de cinco días y para todas las categorías”, ha recordado Anguita, que ha infromado de que el próximo 21 de octubre se celebrará otra asamblea para seguir informando a los trabajadores e intentar así que se sumen todas las categorías y el máximo número de profesionales.

Medidas reales

“Depende de lo que haga el nuevo consejero y va a tener que ofrecer bastante si quiere que la desconvoquemos, porque no estamos para promesas, promesas y más promesas”, ha aseverado Anguita, que ha anunciado que, si a partir del 7 de noviembre la situación no ha mejorado, seguirán adelante con más acciones hasta que se tomen medidas reales. En este sentido, ha señalado que se encuentra en conversaciones con el presidente de la Junta de Personal del Hospital Clínico para contemplar la posibilidad de unirse y proponer convocatorias comunes.

La principal demanda de los trabajadores es que “se pongan los medios necesarios para que la dotación de la plantilla de todas las categorías esté al 100%, porque llevamos mucho tiempo que está muy por debajo”, ha apuntado Anguita, que ha asegurado que hay “muchas bajas y reducciones de jornadas que no se cubren”.

“Ya no aguantamos más, ni física ni psicológicamente”, subraya el delegado de SATSE, que defiende que llevan demasiados años soportando esta situación. “Estamos hartos de hacer denuncias por escrito, denuncias verbales, de reunirnos con los jefes de servicio, de reunirnos con la dirección y que no cambie absolutamente nada. Y ya no es solo por nuestra la salud, es que tenemos verdadero miedo a que ocurran desgracias en forma de negligencia y en forma de desatenciones”, ha concluido.