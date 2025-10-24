El Parque del Oeste como museo al aire libre

Uno de los carteles del Parque del Oeste nos informa en español y en inglés de la loable conservación de los murciélagos y las clases que podemos encontrar en este rincón de la Carretera de Cádiz. También hay otros que animan al personal a no alimentar a los patos con gusanitos, al tiempo que aconsejan a encestar la basura en las papeleras.

De carácter informativo son los que detallan los pájaros que hacen parada en estos lares: desde la gaviota reidora a la gaviota sombría, pasando por el avión común y el avión roquero, amén de los que enfilen para Churriana y su aeropuerto.

En suma, en esta gran extensión de zona verde de tiempos de Pedro Aparicio, reverdecida y mejorada con creces por Paco de la Torre, hay carteles para aburrir y de todos los colores.

Lo que todavía no hay manera de encontrar es información sobre el artista que marca la diferencia entre este parque y el resto de zonas verdes de Málaga. El autor que hizo de este espacio uno de los más originales de Andalucía; casi una variante malaguita del bosque de Bomarzo: el escultor bávaro y malagueño de adopción Stefan von Reiswitz, fallecido en 2019 en Munich, su ciudad natal.

Porque suyas son la mayoría de obras de este espacio, con su excepcional marca de la casa: la fusión perfecta entre surrealismo y arqueología.

Grupo escultórico de Stefan von Reiswitz en el Parque del Oeste. / A.V.

La hija del artista y el Parque Museo

El pasado mes de abril La Opinión acompañó a Alicia von Reiswitz, la hija del artista, a una visita al Parque del Oeste. Lamentaba Alicia que, con tantos carteles informativos, no hubiera «ni una palabra» sobre su padre, salvo los rotulitos en las esculturas, y eso que el parque cuenta con más de 40 de sus obras.

Resulta ciertamente surrealista que haya carteles sobre gusanitos o murciélagos y ninguno sobre las creaciones de Stefan.

Otra de las obras de Stefan von Reiswitz para el Parque del Oeste, esta semana. / A.V.

Alicia, que también echa de menos información sobre el Parque del Oeste en los puestos de infomación turística, aprovechó para respaldar la reciente iniciativa del Círculo de Amigos del Parque del Oeste para que este espacio de naturaleza y esculturas sea catalogado y promocionado como Parque Museo.

En esta Málaga en la que la planificación de antaño ha dado paso al desmadre, el Urbanismo a la carta y las ocurrencias, aquí tienen una propuesta sensata y original para promocionar como museo escultórico al aire libre el parque más grande de la ciudad. Bien merecería que apareciera en los programas electorales la próxima cita. O antes.