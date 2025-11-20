Tres médicos malagueños y una clínica de fisioterapia se sitúan entre los mejores de España

Málaga vuelve a demostrar su excelencia en el ámbito sanitario nacional. Tres médicos malagueños y una clínica de fisioterapia han sido reconocidos como los mejores de España en sus respectivas especialidades en los Doctoralia Awards 2025, uno de los premios más prestigiosos del sector.

Se trata de los únicos galardones del país que combinan la valoración de pacientes y de compañeros de profesión para elegir a los ganadores. En esta 12ª edición, los premios han contado con un total de 625 nominados de todo el país, entre los que se han elegido a los mejores profesionales de 48 especialidades. Además también fueron nominadas 90 clínicas de toda España.

Andalucía ha destacado por liderar el ranking nacional, con 39 finalistas y 16 ganadores, lo que la sitúa como la región con mayor número de reconocimientos, por delante de la Comunidad de Madrid (27 finalistas) y Cataluña (20). Dentro de Andalucía, Málaga ha sido la provincia con más profesionales premiados.

Los galardones, impulsados por Doctoralia, la plataforma tecnológica líder en desarrollo de software para clínicas, profesionales y pacientes, se entregaron el pasado 7 de noviembre en el Convent dels Àngels de Barcelona, donde se reunió a expertos de toda España para reconocer la excelencia sanitaria bajo el lema ‘Reconectando con tu vocación’.

Carlos Morales Portillo

El doctor Carlos Morales Portillo ha sido uno de los médicos de Málaga premiados en esta 12ª edición, tras imponerse, por segundo año consecutivo, como el mejor especialista en la categoría de Anestesia y Tratamiento del Dolor. Previamente, había sido finalista en tres ocasiones. “Estoy muy contento”, ha afirmado a La Opinión de Málaga.

Especializado en aliviar y transformar la vida de quienes sufren de dolor crónico o agudo, el enfoque del doctor Morales combina la ciencia, la innovación y el compromiso con el bienestar de los pacientes, ofreciendo soluciones que van más allá de la medicina y la cirugía convencionales.

Ha liderado la creación de unidades especializadas en reconocidos centros como el Hospital Quirón y el Hospital Santa Elena, y, actualmente, atiende consultas online y presenciales en la Clínica Élite Costa del Sol, además de colaborar con varios hospitales de Málaga. Es un referente en técnicas mínimamente invasivas para el manejo del dolor, utilizando tratamientos de vanguardia. “Creo que muchas de las valoraciones positivas han sido por pacientes que han mejorado con técnicas que no se hacen en otros sitios”, ha señalado.

El doctor Carlos Morales Portillo / L.O.

En cuanto a los premios, celebra que se incluya y se dé visibilidad a la subespecialidad del tratamiento del dolor. “Muchas veces al dolor no se le da mucha importancia, pero es un problema muy importante en la sociedad. De hecho, se considera que es la principal causa de pérdida de calidad de vida en la sociedad occidental”, ha destacado el profesional.

Javier Collado Alcázar

En la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, el doctor Javier Collado Alcázar ha vuelto a coronarse como ganador. Es el quinto año que ha sido elegido como el profesional mejor valorado de España dentro de su área.

Asegura estar “muy contento y satisfecho”, pues resalta que “es un premio realmente a la filosofía de trabajo que tengo: que es estar con el paciente desde el minuto uno hasta el final, en cuanto a las revisiones, a la cirugía, a todo”.

Licenciado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en mamoplastia de aumento, mastopexia, rinoplastia y cirugía de género, entre otras áreas. Ha cursado numerosas estancias hospitalarias en los centros de cirugía plástica más prestigiosos del mundo, como Chang Gung Memorial Hospital (Taipei) o el Institute of Reconstructive Plastic Surgery del New York University Medical Center.

El doctor Javier Collado / L.O.

Actualmente, trabaja en el Hospital Vithas Málaga y Hospital Quirón de Marbella. Además, colabora activamente en el servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Quemados en el Hospital Regional de Málaga, donde también pertenece a la Unidad de Identidad de Género como uno de sus principales cirujanos.

Manuel Navarro Zurita

Por su parte, el doctor Manuel Navarro Zurita ha sido distinguido como el mejor especialista en Nefrología del país. Con más de dos décadas de experiencia profesional, es experto en nefropatías glomerulares, hipertensión arterial, anemia y hemodiálisis. Actualmente, atiende a sus pacientes en su propia clínica privada de Nefrología en Málaga, ubicada en la Avenida de Andalucía, 26, así como en el Hospital El Ángel.

Alejandro Molina Fisioterapia

Por último, la clínica Alejandro Molina Fisioterapia ha sido premiada en la categoría de clínicas por su trabajo en este campo. Es la primera vez que reciben el galardón, aunque el año pasado ya recibieron el reconocimiento de ‘Excelente servicio’.

Ubicados en la calle Ildefonso González Solano 12, apuestan por la combinación de diferentes técnicas para solucionar, de manera más global, los problemas de salud del paciente, insistiendo en sus necesidades y personalizando el tratamiento. Para ello, utilizan diferentes técnicas como ultrasonidos, termoterapia, magnetoterapia, poleoterapia o crioterapia. Además, cuentan con una amplia variedad de tratamientos para lesiones deportivas, columna vertebral, recuperaciones traumatológicas, neurológicas y reumatológicas.

Alejandro Molina / L.O.

Alejandro Molina comparte que están todos “muy contentos” e insiste en que este reconocimiento recae sobre todos los trabajadores de la clínica, que han hecho posible llegar hasta aquí y que cada día demuestran los buenos profesionales que son. “Seguiremos trabajando como siempre y esperamos que sigan acudiendo los pacientes y que sigan saliendo contentos de nuestra clínica”, subraya.

Una de las principales novedades de esta 12ª edición de los Doctoralia Awards ha sido la inclusión de cinco nuevas especialidades en la categoría individual: Cirugía Especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología Clínica. Desde la plataforma han resaltado que, en términos de género, los Doctoralia Awards 2025 han logrado una representación equitativa, con un 58% de nominaciones masculinas y un 42% femeninas.