Ibon Navarro: "Partido positivo para incorporar jugadores y seguir creciendo"

Ibon Navarro habló después de la victoria del Unicaja en la pista del Filou Oostende (73-89). El encuentro estuvo marcado por la clasificación al Round of 16 de la Basketball Champions League, aunque al técnico vitoriano sacó buenas conclusiones después de plantear novedades en la convocatoria: "Un partido positivo para repartir minutos, como decía, para ir incorporando jugadores y para seguir creciendo".

Se marchó satisfecho en líneas generales por el trabajo: "Bueno, partido positivo, hemos ganado los cuatro cuartos. Creo que hemos hecho, con altibajos, un buen trabajo en muchas de las cosas que queríamos hacer contra jugadores que nos iban a exigir tener un nivel de concentración alto a campo abierto para controlarles".

Puntos a mejorar

No obstante, también se marcha con varios puntos a mejorar. El primero, la defensa del '4' abierto: "Creo que hemos cometido demasiados errores en la defensa con Gillet. Ahí, bueno, hemos echado de menos a jugadores más acostumbrados a defender ese tipo de jugadores en esa posición, como Tyson y Killian. Les ha costado tanto a Jonathan, como a Sule y como a James controlar a Gillet".

El segundo fueron las pérdidas: "Podrías pensar que son de jugadores que han ido entrando en el equipo, pero la mayoría las han acumulado jugadores que ya llevan tiempo con nosotros. Todo el mundo demasiado preocupado en intentar ayudar a los nuevos a que se adapten y bueno, ahí hemos tenido problemas para controlar esas pérdidas".

Castañeda y los fichajes

Precisamente, el partido estaba enfocado en integrar a los nuevos jugadores y a los de menor rotación: "Creo que buenos minutos de rodaje para Chase, buenos minutos de Castañeda al '1'. La entrada de Augustine ha sido muy positiva, creo que ha estado muy bien tanto delante como atrás para ser el primer día que jugaba y que tenía que tener ritmo de competición en líneas generales". Si no es el sábado contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos, el martes llega una buena oportunidad contra el Karditsa Iaponiki en un partido sin trascendencia para el Unicaja.