El desconocido molino centenario del Hospital Civil

El próximo viernes, 16 de enero, una marcha vecinal pedirá que se respeten los cerca de 700 árboles del Hospital Civil, la mayoría de los cuales desaparecerá con la construcción del tercer hospital de Málaga, previsto en esos terrenos.

Los vecinos reclaman que el equipamiento vaya a otra parcela de la ciudad y, como informó este diario, han llegado a solicitar a la Junta de Andalucía que la arboleda sea declarada Bien de Interés Cultural.

La esquina de Blas de Lezo con la avenida del arroyo de los Ángeles la ocupará una de las rampas circulares del aparcamiento del tercer hospital. / La Opinión

Lo que pocos conocen es que estas obras también supondrán la desaparición de dos modestas pero veteranas construcciones, ya que, donde se encuentran, se prevé la construcción del edificio anexo para aparcamientos del nuevo hospital, que irá paralelo a la calle Blas de Lezo.

El depósito de cadáveres

Se trata, en primer lugar, del pabellón que en su día sirvió para el depósito de cadáveres, que se encuentra en la esquina de Blas de Lezo con la avenida del arroyo de los Ángeles.

Gracias a la web Psiquifotos de Óscar Martínez Azurmendi, puede verse una imagen de este inmueble con dos alas, con el título ‘Nuevo depósito de cadáveres’. La fotografía forma parte de un álbum fechado en mayo de 1900. Originalmente, el ala izquierda servía de velatorio.

La noria del Civil y el depósito de cadáveres hacia 1900. / Psiquifotos.com/ Colección Óscar Martínez Azurmendi

La noria

En esa misma imagen de hace unos 120 años, a la izquierda y en pleno funcionamiento puede verse una noria por tracción animal, un elemento que sobrevive en nuestros días dentro del aparcamiento del Hospital Civil, aunque para muchos malagueños pase desapercibida. Esta pieza del patrimonio industrial será la que también desaparezca.

La noria junto al Hospital Civil, en el plano de Málaga de 1863. / Elaboración Anton Ozomek

¿De qué época es esta noria? Como informa el geógrafo Anton Ozomek, aparece en el plano de Málaga de 1863 de Joaquín Pérez de Rozas, en el que se aprecia con todo detalle esta construcción, que por entonces tenía enfrente, al otro lado del arroyo, el Cortijo de Heredia, donde se encontraba la hoy languideciente noria de Martiricos.

Además, como informan a este diario el historiador y profesor del Instituto de Martiricos, Álvaro Amaya, y el también historiador David Ortega, que han consultado cartografía histórica, se construyó entre 1817 y 1861. Por lo tanto, es anterior a la primera piedra del Hospital Civil, que puso la reina Isabel II durante su visita a Málaga en octubre de 1862.

Vista parcial de la noria del Hospital Civil, el año pasado. / A.V.

Se trata de una noria de rosario, como la vecina noria de Martiricos. Álvaro Amaya, que ha estudiado a fondo este último elemento del patrimonio industrial con David Ortega, Anton Ozomek y el investigador Carlos Sánchez, detalla a este diario que fue una tecnología usada en la costa mediterránea de la Península Ibérica «durante el periodo medieval».

En Málaga, cuenta, estuvieron ligadas a explotaciones agrícolas de regadío, en especial en zonas con el «nivel freático» a poca profundidad, como «en los márgenes de los ríos».

Esquema de funcionamiento de una noria de rosario, Lagar de Los Negros, Málaga. / Álvaro Amaya

Como detalla, en el término municipal todavía sobreviven norias de rosario en las márgenes del Guadalmedina, cerca del Cortijo del Cañaveral, en Churriana, el arroyo Gálica o junto al molino de Don Carlos junto al arroyo Jaboneros, uno de los mejores ejemplos.

A este respecto, Álvaro Amaya aboga porque el Ayuntamiento de Málaga "apueste en un futuro próximo por la protección y conservación de, al menos, los ejemplos más señeros que tenemos".