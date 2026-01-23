El Hospital Clínico de Málaga homenajea a 130 profesionales jubilados

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha celebrado este viernes un emotivo acto de reconocimiento a 130 profesionales que se jubilan tras décadas de servicio. La ceremonia, que reunió a trabajadores de todas las categorías de los cinco centros que integran el complejo hospitalario, contó con la presencia de familiares, compañeros y el equipo directivo, y se desarrolló en un ambiente cargado de calidez y gratitud.

El acto, que destacó tanto por su solemnidad como por el carácter cercano, sirvió para reconocer la trayectoria de quienes han dedicado su vida al cuidado de los pacientes malagueños. Durante su intervención, el delegado territorial de Sanidad en Málaga, Carlos Bautista, resaltó la huella que estos profesionales dejan en la sanidad pública: “Habéis sido el pilar fundamental de nuestra sanidad durante décadas. Vuestro esfuerzo, talento y calidad humana son el legado que hoy entregáis a las nuevas generaciones”, afirmó. Bautista añadió que la jubilación, además de ser un reconocimiento a toda una vida de servicio, es también una oportunidad para disfrutar de todo lo que habéis contribuido a construir para los demás.

Tiempo para el descanso

Por su parte, el director gerente del complejo, Jesús Fernández Galán, destacó que el homenaje no es solo una despedida, sino también un reconocimiento al compromiso y al factor humano de cada profesional: “Ahora es el momento de disfrutar de esta nueva etapa, rodeados de vuestros seres queridos, con tiempo para descansar y cumplir algunos sueños”, señaló.

El evento incluyó testimonios de tres profesionales jubilados que representaron el sentir de sus compañeros: Aurelio Gómez Luque, especialista en Anestesiología; Pepi García García, enfermera; y María Natalia González Robles, telefonista. Sus discursos repasaron décadas de experiencias compartidas en quirófano, planta de hospitalización y central de telefonía, y estuvieron cargados de agradecimiento y emoción.

La ceremonia también contó con la actuación de una violinista de la Asociación San Vicente de Paul, cuya música aportó solemnidad al homenaje. El encuentro facilitó el reencuentro entre compañeros y familiares, reforzando el sentimiento de pertenencia a la institución y celebrando el valor humano detrás de cada tarea sanitaria.

Noticias relacionadas

Este reconocimiento se enmarca dentro de la estrategia de humanización del Virgen de la Victoria, que busca poner en valor la excelencia y la dedicación de quienes han trabajado al servicio de la ciudadanía malagueña durante toda su carrera.