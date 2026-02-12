Explotación sexual en Málaga: la víctima que ascendió a madama, el Doctor y el control absoluto de las chicas

Dieciséis personas han sido detenidas en Málaga por su presunta pertenencia a una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La investigación de la Policía Nacional ha permitido desmantelar en apenas seis meses tres casas de citas, dos en la capital y uno en Marbella, donde las víctimas, mayoritariamente mujeres de entre 25 y 40 años de origen latinoamericano, ejercían la prostitución "bajo condiciones abusivas. Los agentes también han constatado que en estos inmuebles también se distribuían drogas y potenciadores sexuales sin ningún tipo de control sanitario.

Una víctima que no aguantó más denunció a la organización al llegar a la provincia de Córdoba, donde relató a los agentes el invierno que había vivido en una casa de citas de localizada en Málaga. Las pesquisas fueron revelando el papel de las personas implicadas. Los principales implicados eran cuatro varones, uno de los cuales, el cabecilla, se encargaba de supervisar el buen funcionamiento de los burdeles localizados en el Centro de Málaga, Campanillas y Marbella. La Comisaría Provincial ha destacado el rol de una pareja, que además de gestionar una de las casas de citas utilizaban su propio domicilio para guardar sustancias estupefacientes. Entre los detenidos hay otras cuatro mujeres, una de las cuales pasó de ejercer la prostitución a ser encargada y finalmente socia del principal investigado.

Uno de los registros. / L.O.

Los investigadores destacan también el papal del Doctor, como el grupo llamaba al hombre que suministraba drogas e incluso inyectaba anabolizantes al cabecilla. Esta persona, según la policía, deberá responder ante un juez por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que el resto se reparten los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delito relativo a la prostitución, contra la salud pública y organización criminal. Si las mujeres de la trama se encargaban de controlar a las chicas con las normas que tenían impresas en un documento, los hombres enseñaban las casas, solicitaban a las chicas "fotos de pose natural y otras de trabajo realizaban "catálogos para promocionarlas entre la clientela". "Cuando una de las víctimas dejaban el piso, revisaban todo y las sacaban inmediatamente de los canales de comunicación de la trama, para, a continuación, actualizar la pizarra donde estaban reflejados sus nombres y las fechas de entrada y salida", han añadido.

Pagos en diferido

Los investigadores han comprobado que la red pagaba a las mujeres en diferido, es decir, tras una semana de trabajo. Esto les daba margen para castigarlas sin la paga y expulsarla si se rebelaban. El entramado rotaba a las mujeres de un prostíbulo a otro para ofrecer una mayor oferta a su clientela, ejerciendo vigilancia sobre las mismas por cámaras en el interior. Los precios los establecía la organización y si el número de chicas excedía al espacio en las camas, unos cojines en el suelo bastaban para dormir entre cliente y cliente. Asimismo, incitaban a las mujeres al consumo compartido con los compradores de sexo como un modo de potenciar las ganancias de su negocio en torno al tráfico de drogas. Los encargados, a su vez, gestionaban la venta de potenciadores sexuales.

Las normas

Durante los registros simultáneos, los agentes encontraron a una veintena de mujeres ejerciendo la prostitución, todas procedentes de países latinoamericanos "con historias personales complejas, necesidad económica, varias con hijos en sus países de origen, algunas en situación irregular y otras ya contando con residencia legal en nuestro país". Los policías comprobaron punto por punto todo lo relatado por la denunciante. Las casas tenían carteles por todas partes: En una de las habitaciones, sobre un cartel plastificado, ordenaban: "cambiar sábanas y toallas, no dejar copas ni vasos, no dejar solo al cliente; sacar la basura de la papelera, aunque sea con un solo papel…" Y todo ello bajo la advertencia: “el incumplimiento de las normas se multará con 20 euros de la limpieza”. Contravenir las reglas reiteradamente supondría la salida del establecimiento.

Tras una semana de prueba sin un día de descanso, conseguir una plaza suponía a las víctimas estar 24 horas disponibles. Una vez conseguida, las chicas podían salir dos o tres horas por jornada, previa autorización. Una de las perjudicadas ha sido liberada como víctima de trata de seres humanos, ya que fue captada en su país de origen y traída a España para ejercer la prostitución, generándole una deuda que aumentó reiteradamente. Otras tres mujeres han sido liberadas como víctimas de explotación sexual. Además de las detenciones, los agentes intervinieron más de 35.300 euros en metálico, 55,5 gramos de cocaína, 50,7 gramos de Tusi, 24,99 gramos de marihuana, 0,69 gramos de éxtasis en formato sellos, varios fármacos potenciadores sexuales, cinco botellas de óxido nitroso; así como tres armas largas y cuatro armas cortas simuladas. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.