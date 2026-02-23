Adjudican las obras del nuevo centro de salud de Gamarra

La Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación del contrato de servicios para redacción de proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del edificio que albergará el nuevo centro de salud de Gamarra, adscrito al Distrito Sanitario Málaga, en Málaga.

Medicina de familia y pediatría

El importe de adjudicación ha sido de 270.701,20 euros, habiendo resultado adjudicatario el arquitecto David Molina Carneros, y la duración de los trabajos es de 18 meses. El centro contará con dos plantes, tendrá una superficie construida de 2.585,55 metros cuadrados, y dispondrá de 18 consultas; 16 de ellas corresponderán a medicina de familia y 2 a pediatría. Además, contará, entre otros espacios, con una sala de emergencias, una sala de lactancia, otra de cirugía menor y una de educación sanitaria.

Asimismo, el centro tendrá una unidad docente de medicina de familia con cinco despachos, recepción, zona de personal, aula de docencia, un área de personal, y una unidad de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos. Este centro de salud tendrá una inversión de más de cinco millones de euros, y contará con 16 trabajadores entre profesionales de medicina, enfermería y personal administrativo, para dar servicio a cerca de 7.000 vecinos de la zona.

Antigua demanda ciudadana

El Gobierno andaluz cumplirá así con una antigua demanda de la ciudadanía que comenzó en 1991, pero que estaba paralizada, pese a que el Ayuntamiento cedió los terrenos a la Junta en septiembre de 2011 tras llegar a un acuerdo con el entonces gobierno autonómico.