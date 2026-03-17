Alejandro García Maldonado: mostrar las bambalinas de la Historia

En agosto de 1959 se fue la luz en un edificio en Broadway. Los vecinos, ‘huérfanos’ de vista al instante, se quedaron desvalidos. Sin embargo, la casualidad quiso que en el bloque tuviera su sede «una congregación de judíos invidentes, y al final fueron los judíos los que sacaron a la gente del edificio», cuenta el columnista de La Opinión Alejandro García Maldonado (Málaga, 1988).

La historia, que habría encandilado a Saramago, el autor del famoso ‘Ensayo de la ceguera’, es real y puede encontrarse, en forma de relato, en la colección de 176 historias, la mayoría cuentos, más algunos poemas, agrupados en ‘Son de sastres’, un libro con el que Alejandro García Maldonado cierra una trilogía muy especial, formada además por los volúmenes ‘Son de lirios’ (2021) y ‘Son de mentes’ (2024), los tres publicados por Letrame.

La Trilogía del Ser, que así se llama y tiene detrás nueve años de trabajo, suma en total medio millar de historias y una treintena de poemas.

La mitad de las ventas de cada uno de los libros, por cierto, va destinada a una ONG; y si la primera tuvo como beneficiaria a Cudeca y la segunda a AFA Málaga, el autor ha querido que la mitad de los beneficios de ‘Son de sastres’ vaya a la Asociación Nena Paine.

Portada de 'Son de Sastres'. / A.V.

Un mundo ‘tuiterizado’

Con respecto al formato elegido para contar este caudal de historias verídicas, el relato corto, el columnista de La Opinión explica que ha tratado de adaptarse a un mundo «en el que se han ‘tuiterizado’ mucho las cosas, el ritmo de vida es demasiado rápido y no da tiempo a coger un libro».

Con este panorama de ‘microatención’, el autor remarca que, quien lea estos libros, alimentará una cultura general «más allá de la cultura general básica», porque sigue la estela de contadoras de historias como la locutora Nieves Concostrina, «de esa Historia al margen de la Historia» para mostrar «las bambalinas, lo que hay detrás», remarca.

Y así, en ‘Son de sastres’ podemos encontrar, por ejemplo, la verdadera historia de Pocahontas, un personaje que fue ‘disneyzado’ y edulcorado para la versión en dibujos animados; pero la pura realidad fue que «Pocahontas no se casa con un rubito guapo, es abandonada en un pueblo de Inglaterra y murió con 20 años».

Alejandro García Maldonado, en 2025 en La Opinión, con la página de ‘revisión de pares’ de Wikipedia. / A.V.

Como destaca quien además es un veterano colaborador de la Wikipedia y, por tanto, proclive a explorar los más variados saberes, «cuando he disfrutado más es cuando estoy escribiendo algún relato y de pronto encuentro algo que me revienta la cabeza».

Además de su natural curiosidad, para alimentar este caudal de historias confiesa que cuenta con amigos que le informan de datos y curiosidades; a veces, mientras realizan visitas guiadas en el extranjero, pues se ha dado el caso.

El té de la guerra

En ‘Son de sastres’ el lector puede encontrarse con Maradona, la Fosa de las Marianas, la mujer que dio nombre a los Mercedes Benz, la historia de un fugaz país de Europa del Este... y una de esas historias que no localizará en los libros de texto; pero que este escritor de El Perchel ha localizado entre las tramoyas de la Historia. En concreto, narra cómo unos soldados británicos, en plena II Guerra Mundial, abandonaron sus tanques para poder tomar el té; circunstancia que fue aprovechada por los alemanes para practicar el 'tiro al blanco' y destruir 30 tanques en 15 minutos, sin resistencia.

A raíz de este suceso real, cuenta el escritor, «desde entonces, los tanques ingleses incluyeron un mecanismo para tomar el té dentro».

Presentación

Este viaje apasionante por 176 historias entre relatos reales y poemas se presentará este próximo jueves, 19 de marzo, en el Ateneo de Málaga a las 19 horas. Le acompañarán el también columnista de La Opinión Juan Gaitán y Mercedes García Paine.