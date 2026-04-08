Hacen falta 54 familias de acogida en Málaga

Hogar Abierto vuelve a alzar la voz para encontrar a 54 familias de acogida en Málaga. Así lo confirma Paqui Montiel, trabajadora social de la entidad, que explica que esta cifra corresponde únicamente a los niños y niñas que ya forman parte del sistema de protección. La asociación prevé que la demanda continúe creciendo en los próximos meses, especialmente en la modalidad de urgencia. Este aumento pone de relieve la presión que afronta el sistema y la importancia de reforzar el acogimiento familiar como alternativa prioritaria. "Hay menores que todavía no han llegado, pero que se esperan", lamenta.

La Junta de Andalucía cuenta en la actualidad con 932 menores tutelados, de los cuales 458 ya están en acogimiento familiar. De ellos, Hogar Abierto ha dado en acogida a 224 menores. Montiel asegura que los centros de protección "están muy bien" y son un lugar donde los menores se encuentran "muy bien atendidos", pero destaca que la ley contempla como una prioridad el acogimiento familiar para niños y niñas que sean más pequeños de 13 años. "La mejor opción es crecer en un entorno familiar", insiste.

"Hay muchas familias que llaman tras haber leído una noticia y quieren dar el paso, pero al final no llegan a completar todo el proceso", señala la trabajadora social. Sin embargo, muchas personas interesadas en acoger no completan el proceso, a pesar de sentirse inicialmente motivadas. Desde Hogar Abierto insisten en la necesidad de acompañar y concienciar a la ciudadanía para transformar ese interés inicial en un compromiso real, capaz de ofrecer a estos menores la estabilidad y el entorno afectivo que necesitan para su desarrollo.

"No hace falta ser rico"

Montiel explica que mucha gente se confunde con el perfil de la persona (o las personas) acogedoras: "Me dicen que para esto hay que ser rico". No, no hay que serlo, "hay que tener capacidad económica para poder ofrecer tu hogar y que lógicamente no te falta a ti", señala. Sí es requisito tener una situación económica estable.

Cualquier perfil de familia puede ser solicitante de acogimiento. Familias monoparentales, biparentales, dos hombres, dos mujeres, solteros, viudos, casados, parejas de hecho, convivientes... Todo el mundo puede prestarse a esta labor social "siempre que tengan capacidad económica y cumplan con la idoneidad".

Según Hogar Abierto, "la mayoría de personas que acogen son familias con hijos biológicos" y personas más mayores que ya no pueden tenerlos por su cuenta.

Proceso de acogimiento

El proceso de acogimiento familiar comienza con una fase de información obligatoria, a la que deben asistir todos los solicitantes, incluyendo a ambos miembros en el caso de parejas. Posteriormente, es necesario completar un curso de formación también obligatorio, diseñado para preparar a las familias ante las particularidades y responsabilidades que implica acoger a un menor. Una vez superadas estas etapas, se inicia una valoración de idoneidad que incluye varias entrevistas, evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias, con el objetivo de conocer en profundidad a los solicitantes.

Toda la información recopilada durante este proceso es analizada por un equipo de profesionales, formado por psicólogos y trabajadoras sociales, que elaboran un informe final para determinar si la familia es adecuada. Este procedimiento busca garantizar que los menores sean acogidos en un entorno seguro y beneficioso para su desarrollo. "Aunque muchas familias muestran una gran motivación inicial, no todas cumplen con los requisitos necesarios para convertirse en acogedoras", asegura Montiel. Esto pone de manifiesto la exigencia y el rigor del proceso.

Cursos de formación próximamente

Hogar Abierto hará un curso de formación el próximo 9 de mayo en la localidad de Benamargosa dirigido a familias solicitantes, donde se desarrollarán charlas y actividades con el fin de dar a conocer la realidad del acogimiento y se escucharán experiencias en primera persona de familias ya colaboradoras.

Además, la asociación cuenta todas las semanas con sesiones informativas tanto por mañana como por la tarde y, aseguran, se adaptan a las necesidades y horarios de las personas que solicitan información. "Somos muy flexibles".