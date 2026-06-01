Ángel González, nuevo director de Enfermería del Hospital Clínico de Málaga: “Afronto el reto con mucha ilusión”

Ángel Andrés González Escobar será el nuevo director de Enfermería del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Su nombramiento ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en una resolución firmada el 27 de mayo de 2026 por la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García Sánchez.

El enfermero y hasta ahora subdirector de Enfermería del hospital sustituye en el cargo a Pablo Fernández Plaza, que dimitió el pasado mes de marzo, tras cinco años y medio en el cargo, alegando “motivos personales”.

El nombramiento de González será efectivo desde este lunes, según se indica en la resolución del BOJA. El profesional malagueño asume la Dirección de Enfermería después de una larga trayectoria vinculada al Hospital Clínico, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional desde el traslado del Hospital Civil al centro Virgen de la Victoria, en 1989.

Toda una vida ligada al Hospital Clínico

Diplomado en Enfermería en 1988, su recorrido profesional comenzó como enfermero base, una etapa en la que permaneció alrededor de 16 años. Posteriormente, fue nombrado supervisor de Enfermería de Cirugía y Urología, responsabilidad que desempeñó durante más de una década. En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, pasó a ocupar la Subdirección de Enfermería del hospital, cargo que ha ejercido hasta ahora durante cinco años y medio.

Ángel Andrés González, nuevo director de Enfermería del Hospital Clínico / L.O.

Con 38 años de experiencia profesional, González afirma a La Opinión de Málaga que afronta este nuevo reto con “mucha ilusión”, aunque reconoce también el peso que supone ponerse al frente de la Enfermería de un hospital de referencia como el Clínico. “Es un reto grande. Da un poco de vértigo y también responsabilidad ”, señala.

El nuevo director sitúa a pacientes y profesionales en el centro de su etapa

El nuevo director de Enfermería sitúa a los pacientes como el eje central de esta etapa. “El pilar de nuestro sistema sanitario son los pacientes. Nos debemos a ellos y tenemos que proporcionar y garantizar la seguridad del paciente y aportar cuidados de calidad”, afirma.

Al mismo tiempo, González subraya la importancia de cuidar también a los profesionales. “Tampoco podemos olvidarnos de nuestros compañeros. También hay que cuidarlos”, defiende. En este sentido, destaca que inicia esta nueva etapa respaldado por “un equipazo impresionante” de mandos intermedios, jefes de bloque y subdirectores.

“Hay un buen equipo y un buen clima laboral. Eso es fundamental hoy día en una empresa y en un hospital tan grande como este”, añade el nuevo director de Enfermería del Clínico, que asegura sentirse “ilusionado, contento y nervioso” ante el reto que asume desde este lunes. “Es un compendio de sentimiento y de emociones”, resume.