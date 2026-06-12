Más de 200 nuevos casos al año: el Hospital Clínico de Málaga refuerza la prevención del melanoma entre los adolescente

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, a través de su Servicio de Dermatología, ha puesto en marcha un intenso programa de actividades para reforzar la prevención del melanoma, un tipo de cáncer de piel del que el centro diagnostica cada año más de 200 nuevos casos.

La iniciativa se enmarca en la campaña europea ‘Euromelanoma 2026’, que se desarrolla junto a la Fundación Piel Sana y la Academia Española de Dermatología, y este año pone el foco en la población juvenil y adolescente.

Charlas en centros educativos para acercar hábitos saludables

Por ello, parte del equipo de dermatólogos del Hospital Clínico se está desplazando ya a distintos centros educativos de Málaga capital y de la provincia para trasladar a niños y jóvenes hábitos de vida saludables y pautas correctas de fotoprotección desde la infancia.

Los especialistas insisten en que la prevención y el diagnóstico precoz siguen siendo las herramientas “más eficaces” para combatir el melanoma. En este sentido, el Servicio de Dermatología ha habilitado también una serie de consultas específicas de cribado, a las que los pacientes se pueden apuntar para hacerse un screening de sus lesiones pigmentadas.

Un punto de información abierto a la ciudadanía

Además de las charlas en colegios y las consultas de cribado, el Hospital Clínico instalará el próximo martes 23 de junio un punto de información abierto tanto al personal del centro como a cualquier ciudadano interesado. En este espacio se ofrecerán recomendaciones sobre protección solar y se resolverán dudas relacionadas con la prevención del cáncer de piel.

La dermatóloga del Hospital Clínico Rosa Castillo destaca que uno de los objetivos de esta edición es combatir la desinformación que circula en redes sociales o a través del boca a boca.

Entre los bulos que preocupan a los especialistas destacan falsas creencias como que las cremas solares producen cáncer, que se puede abusar de las cabinas de rayos ultravioleta o que el llamado “callo solar” protege frente al daño de la radiación.