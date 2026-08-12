Esperanza Mendoza

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Málaga Somos: hablamos con Gema y Ariane, de Kuma Café

Hay lugares que huelen a hogar antes incluso de entrar. Y en Málaga hay dos nombres que están a punto de traer esa sensación a la calle Mármoles.

Gema y Ariane abren las puertas de Kuma Café el próximo 15 de agosto: un nuevo espacio pensado para el desayuno, el brunch y la merienda, donde el producto casero y de calidad es la base de cada plato, con sus torrijas dulces y saladas como una de las señas de identidad de la casa.

Kuma nace con la idea de ser mucho más que una cafetería: un lugar con trato cercano que se adapta a cada momento, ya sea para trabajar en calma, desayunar en familia o disfrutar de un café en soledad.

Un nuevo hogar para desayunar, ahora también en Calle Mármoles, 23.