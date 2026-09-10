Málaga rompe el silencio sobre el suicidio: “No hablar de algo es como si no existiera”

Cada día, once personas se quitan la vida en España. El suicidio ha sido durante años un tema tabú del que se evitaba hablar. Por eso, este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, instituciones, centros sanitarios y asociaciones han unido sus fuerzas para visibilizar esta realidad y derribar los estigmas que todavía lo rodean.

El Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad y las entidades sociales que integran la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio en Málaga han instalado este jueves por la mañana una mesa informativa en la plaza de la Constitución para dar a conocer a la ciudadanía los recursos existentes que se ofrecen a través de profesionales formados en la detección de conductas suicidas. También ha tenido lugar la lectura de un manifiesto.

Romper el silencio para salvar vidas

“Tenemos que seguir rompiendo el tabú, el silencio, porque lo que está claro es que el no hablar de algo es como si no existiera”, ha subrayado Noelia Espinosa, psicóloga de la Fundación Alhelí, que ha recordado que el suicido es una problemática de salud pública y social.

“Hablar abiertamente de la prevención en el suicidio es una necesidad”, ha insistido también el concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos. Por su parte, el delegado del Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga, Francisco José Martín, ha recordado que el suicidio “nos afecta a todos” y que es importante que las administraciones y las entidades vayan de la mano.

Una guía reúne todos los recursos disponibles para personas con riesgo de suicidio

La Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio viene trabajando desde hace años en formar a los profesionales de los ámbitos educativo, social y sanitario en la detección de conductas suicidas.

Málaga celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. / A.T.

Además, recientemente ha editado una guía de recursos para la prevención de conductas autolíticas y de promoción de la salud mental con el objetivo de dar a conocer y hacer más accesibles a la ciudadanía todas las herramientas que tiene a su disposición para la atención y acogida de personas que puedan presentar algún riesgo de suicidio, tanto en momentos de crisis inmediatas como en ayuda y asistencia sanitaria de carácter no urgente.

En el marco de esta jornada, se ha lanzado también una campaña informativa que se está difundiendo en mupis municipales y en la pantalla de El Corte Inglés. Además, como en otras ediciones, la fachada del Ayuntamiento se iluminará esta noche de color naranja.

El Hospital Clínico abre el debate sobre el suicidio y la salud mental

Por su parte, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha reunido este jueves a más de un centenar de profesionales en una jornada para concienciar sobre la prevención del suicidio bajo el lema ‘Cambiar la narrativa’.

La iniciativa, organizada por la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, ha buscado abrir el debate, romper estigmas y poner el acento en dos cuestiones fundamentales: el acompañamiento y la detección precoz.

Bajo el mensaje principal ‘Hablar puede cambiar una vida. Escuchar también’, la jornada ha abordado esta realidad desde múltiples perspectivas clínicas y sociales para formar y concienciar desde el punto de vista social y sanitario.

El Hospital Clínico reúne a más de un centenar de profesionales para mejorar la prevención

El programa ha incluido la intervención del psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) Benalmádena, David Seguí Durán, con la ponencia titulada ‘Crisis adolescente en una sociedad en crisis. Morir antes del suicidio’. A continuación, las psiquiatras de la USMC Valle del Guadalhorce, Rosario Durán García y Blanca Molina Peláez, han abordado la temática ‘Entre el ideal y la realidad: Suicidio y maternidad’.

Más de un centenar de profesionales abordan la prevención del suicidio en el Clínico de Málaga / L.O.

De igual forma, la trabajadora social de la USMC Puerta Blanca, Remedios Sánchez Navarro, ha expuesto ‘Importancia de los determinantes sociales en la prevención del suicidio’. Por último, la enfermera especialista de Salud Mental de la USMC Benalmádena (Torrequebrada), Dolores Gómez García, ha presentado la ‘Implementación de la Guía de Prevención de la Conducta Suicida en Unidades de Hospitalización. Experiencia del Programa BPSO de Enfermería’.

El programa ContSui activa un seguimiento especializado tras detectar casos de riesgo

Durante el encuentro, se ha presentado también el primer balance asistencial del programa autonómico ‘ContSui’. Este protocolo, operativo desde el pasado mes de marzo, establece un circuito de detección temprana en Urgencias que garantiza una respuesta rápida y la continuidad asistencial para la población de mayor vulnerabilidad.

A través de este procedimiento —que da cobertura a más de 1.200.000 habitantes—, la enfermería especialista en Salud Mental realiza un seguimiento proactivo previa cita con el facultativo, coordinando la atención con los profesionales de Atención Primaria para asegurar un puente asistencial sólido y seguro.

Según ha informado este jueves el hospital, desde su puesta en marcha, ya se ha superado el centenar de pacientes que han sido incluidos en el programa ´ContSui´ en este centro como prevención.