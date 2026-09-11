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Málaga Somos: hablamos con Charo Herrera y Alberto Infiesta, de Endesa
Endesa siempre ha estado presente en Málaga, acompañándola en su desarrollo y crecimiento. Junto a sus gentes, cultura e innovación. Ahora, en plena expansión de su red presencial de atención al cliente, quiere ser la “energía” de la provincia más que nunca.
Hablamos con el director territorial de Ventas de Endesa, Alberto Infiesta, y la responsable de Canal Presencial en Andalucía de Endesa, Charo Harriero, sobre la apuesta y el compromiso de la compañía con Málaga y su desarrollo energético.
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