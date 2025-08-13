El Real de la Feria volverá a ser un espacio cardioprotegido

La Feria de Málaga volverá a ser, un año más, un espacio cardioprotegido con un total de 23 desfibriladores repartidos por distintos puntos del Real de Cortijo de Torres para que puedan estar disponibles en caso de emergencia, ya que su uso puede ser vital para una persona que sufra una parada cardíaca, así como actuar en los primeros momentos de la emergencia con las maniobras de reanimación.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales y de Fiestas, ha entregado a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' estos 23 dispositivos, que permanecerán instalados en determinadas casetas del recinto ferial (detrás de la barra) y que estarán a disposición de la ciudadanía ante una parada cardiorrespiratoria.

La concejala delegada de Servicios Operativos Playas y Fiestas, Teresa Porras, participó la noche del martes en la entrega de estos equipos (12 cedidos por Almas Industries), a los que se sumarán los que portarán los efectivos de Protección Civil, así como los incorporados en los vehículos de la Policía Local y los de los servicios sanitarios.

A través del programa 'Málaga Cardioprotegida', la ciudad cuenta con una red de 690 desfibriladores repartidos por distintos equipamientos, cuya ubicación puede consultarse en la web https://desfibriladores.malaga.eu.

En el Real, estos aparatos DESA se distribuirán en las casetas municipales (Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, El Rengue y Caseta Municipal-San Miguel), además de en las casetas Federación Malagueña de Peñas 'La Alcazaba', Peña de Cazadores Los Mimbrales, Peña La Estrella, Peña Los 30 Amigos, Peña Tiro Pichón, Peña Santa Cristina, Peña Carnavalesca, Peña La Paz, Peña Perchelera, Centro Cultural Renfe, Casa Álora-Gibralfaro, Asociación Natural Beach, Peña Atlético Portada Alta, Asociación Cultural Litoral, Peña Martiricos, Peña La Solera, Asociación Jóvenes Australes Aventureros, Asociación Palmeral Aire Libre, Asociación Ciclista Costa de Málaga y Peña Er Salero.

Desde el Ayuntamiento han señalado en un comunicado que para facilitar su manejo en caso de emergencia en el recinto ferial, miembros de Expaumi impartieron el pasado martes en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas un taller de soporte vital básico y uso de desfibriladores dirigido a miembros de los distintos colectivos con presencia en el Real. Además, se entregarán a las casetas carteles invitando a vivir una feria cardioprotegida, en los que figura un código QR que enlaza al citado mapa.

Málaga Cardioprotegida

Estos dispositivos se incorporarán a la red de equipos que hay distribuidos por la ciudad a través de la iniciativa 'Málaga Cardioprotegida' impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en el año 2016. Se encuentran registrados en dependencias y vehículos de la Policía Local, la flota de autobuses de la EMT, estaciones de metro, áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos, mercados, hoteles, sedes de colegios profesionales, bancos, empresas, edificios de la Universidad de Málaga o del Parque Tecnológico, centros educativos y en columnas distribuidas por la vía pública, entre otras ubicaciones. Todas, excepto las de los vehículos de la Policía Local por cuestiones de seguridad, puedan conocerse y consultarse a través del citado mapa actualizado en tiempo real.

Así, de esta forma, la ciudadanía, en el caso de que fuera necesario su uso, puede localizar su ubicación a través de sus dispositivos móviles y ordenadores, indicándole incluso a través del callejero de Málaga la ruta de acceso más cercana. En esta plataforma se informa del edificio o espacio público donde están situados, el horario en el que están abiertas esas dependencias y un teléfono de las mismas. Además, en el caso de los dispositivos situados en los autobuses de la EMT se indica la línea, la matrícula, el número del vehículo y la ubicación exacta por donde está circulando en ese momento.

En el marco de este proyecto, el Ayuntamiento de Málaga también colabora cada año con Expaumi en la organización de cursos y talleres de soporte vital básico en los 11 distritos de la ciudad para garantizar una formación sobre el uso de estos equipos al mayor número posible de personas. Las inscripciones para estos talleres, que se celebrarán en septiembre, se pueden tramitar a través de la web.