Concurso
Alba y Carlos Javier 'reinan' en la Feria de Málaga
La Federación de Peñas La Alcazaba y el Ayuntamiento de Málaga dedican una noche del Auditorio Municipal del Real a la belleza malagueña con la gala de elección de la Reina y el Rey de la Feria
La representante del distrito de Puerto de la Torre y el de la Peña Costa del Sol se impusieron a los restantes 38 aspirantes
Una de las veladas más esperadas del Cortijo de Torres es la de la elección de los Reyes de la Feria. El Auditorio Municipal del Real acogió la gala que pondría nombres y apellidos a los más guapos de nuestra semana grande de este año. Carlos Javier Pérez, de la Peña Costa del Sol, y Alba Molina, del distrito de Puerto de la Torre, se convirtieron anoche en los nuevos Rey y Reina como colofón a una noche llena de tradición, emoción, buen humor y espectáculo malagueño.
La competición reunió a 40 aspirantes (26 mujeres y 14 hombres) para suceder a Pedro Calle y Alejandra Mérida, los Reyes de la Feria 2024. La gala, que incluyó actuaciones especiales del Coro Aire Andaluz y del humorista Manolo Sarria, también entregó los premios a las mejores casetas de la Feria de Málaga: la de la la Peña 30 Amigos se hizo con el primer premio y El Gazpachuelo ganó en embellecimiento de interiores.
